CTS Eventim Aktie unter Verkaufsdruck - 25.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CTS Eventim Aktie. Mit einer Performance von -2,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,04 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die CTS Eventim Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,20 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +8,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CTS Eventim auf -22,43 %.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,34 % 1 Monat +7,29 % 3 Monate +7,20 % 1 Jahr -25,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 19:36 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der CTS-Eventim-Aktie zwischen 52,50 und 59,60 Euro. Der Kurs geriet wegen gesunkener Marge und eines nur bestätigten Ausblicks unter Druck; 54 Euro gilt teils als Unterstützung. Diskutiert werden eine mögliche Erholung über 60 Euro, die aus technischer Sicht überverkaufte Lage sowie langfristiges Potenzial durch Marktführerschaft und Dividende. Analysten bleiben mit Kaufempfehlungen und Kurszielen von 95 bis 100 Euro optimistisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CTS Eventim eingestellt.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd. € wert.

Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem DAX, MDAX und SDAX überzeugen, während die US-Indizes nur mit verhaltenen Gewinnen nachziehen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Eine Kaufempfehlung hat am Dienstag die Papiere von CTS Eventim nur kurz angetrieben. Gleich nach dem Xetra-Auftakt war der Kurs zunächst um 2,8 Prozent gestiegen bis auf 62,50 Euro. Am Widerstand in diesem Bereich ging es für die Titel des …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %.

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Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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