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CTS Eventim Aktie unter Verkaufsdruck - 25.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die CTS Eventim Aktie bisher Verluste von -2,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.
CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.
CTS Eventim Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CTS Eventim Aktie. Mit einer Performance von -2,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,04 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Obwohl die CTS Eventim Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,20 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +8,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CTS Eventim auf -22,43 %.
CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,34 %
|1 Monat
|+7,29 %
|3 Monate
|+7,20 %
|1 Jahr
|-25,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der CTS-Eventim-Aktie zwischen 52,50 und 59,60 Euro. Der Kurs geriet wegen gesunkener Marge und eines nur bestätigten Ausblicks unter Druck; 54 Euro gilt teils als Unterstützung. Diskutiert werden eine mögliche Erholung über 60 Euro, die aus technischer Sicht überverkaufte Lage sowie langfristiges Potenzial durch Marktführerschaft und Dividende. Analysten bleiben mit Kaufempfehlungen und Kurszielen von 95 bis 100 Euro optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CTS Eventim eingestellt.
Zur CTS Eventim Diskussion
Informationen zur CTS Eventim Aktie
Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd. € wert.
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Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.