Super Micro Computer Aktie schießt durch die Decke - 25.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Super Micro Computer. Mit einer Performance von +8,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,68€, mit einem Plus von +8,36 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Super Micro Computer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -4,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Super Micro Computer +19,61 % gewonnen.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat +12,69 % 3 Monate -2,13 % 1 Jahr -19,31 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 25.08.2026, 19:36 Uhr

Es gibt 647 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,20 Mrd. € wert.

Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem DAX, MDAX und SDAX überzeugen, während die US-Indizes nur mit verhaltenen Gewinnen nachziehen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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