CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktienkurs sinkt weiter - -3,58 % - 25.08.2026

Mit einer Performance von -3,58 % musste die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 157,72€, mit einem Minus von -3,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,15 %.

Allein seit letzter Woche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um -14,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CrowdStrike Holdings Registered (A) um +62,58 % gewonnen.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,42 % 1 Monat +1,23 % 3 Monate +15,15 % 1 Jahr +81,84 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 25.08.2026, 19:36 Uhr

Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,25 Mrd. € wert.

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Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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