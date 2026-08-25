Target Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,25 % - 25.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Target Aktie. Sie fällt um -4,25 % auf 139,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,82 %, geht es heute bei der Target Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Target ist eine US-Warenhauskette mit Fokus auf preisbewusste Mittelklassekunden. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektronik, Eigenmarken. Starke Omnichannel-Strategie mit Drive-Up und Same-Day-Delivery. Marktstellung: Nr. 2/3 im US-Discount- und Mass-Market-Segment. Hauptkonkurrenten: Walmart, Amazon, Costco, Kroger. USP: designorientierte Eigenmarken, kuratierte Sortimente, angenehmeres Store-Erlebnis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Target in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,30 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Target Aktie damit um +11,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Target +75,08 % gewonnen.

Target Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,76 % 1 Monat +20,99 % 3 Monate +35,30 % 1 Jahr +72,44 %

Informationen zur Target Aktie

Stand: 25.08.2026, 19:36 Uhr

Es gibt 454 Mio. Target Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,41 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Costco Wholesale und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,95 %. Kroger notiert im Minus, mit -1,82 %. Walmart verliert -1,38 % Dollar General Corporation notiert im Minus, mit -2,23 %.

Target Aktie jetzt kaufen?

Ob die Target Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Target Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar