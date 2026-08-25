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    Besonders beachtet!

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    Target Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,25 % - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Target Aktie, bisher, um -4,25 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Target Aktie.

    Besonders beachtet! - Target Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,25 % - 25.08.2026
    Foto: Target Brands Inc.

    Target ist eine US-Warenhauskette mit Fokus auf preisbewusste Mittelklassekunden. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektronik, Eigenmarken. Starke Omnichannel-Strategie mit Drive-Up und Same-Day-Delivery. Marktstellung: Nr. 2/3 im US-Discount- und Mass-Market-Segment. Hauptkonkurrenten: Walmart, Amazon, Costco, Kroger. USP: designorientierte Eigenmarken, kuratierte Sortimente, angenehmeres Store-Erlebnis.

    Target Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Target Aktie. Sie fällt um -4,25 % auf 139,60. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,82 %, geht es heute bei der Target Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Target in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,30 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Target Aktie damit um +11,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Target +75,08 % gewonnen.

    Target Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,76 %
    1 Monat +20,99 %
    3 Monate +35,30 %
    1 Jahr +72,44 %
    Stand: 25.08.2026, 19:36 Uhr

    Informationen zur Target Aktie

    Es gibt 454 Mio. Target Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,41 Mrd. € wert.

    Börsenstart USA - 25.08. - US Tech 100 stark +0,65 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Costco Wholesale und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,95 %. Kroger notiert im Minus, mit -1,82 %. Walmart verliert -1,38 % Dollar General Corporation notiert im Minus, mit -2,23 %.

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    Ob die Target Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Target Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Target

    -4,12 %
    +11,76 %
    +20,99 %
    +35,30 %
    +72,44 %
    +27,30 %
    -31,04 %
    +130,19 %
    +625,18 %
    ISIN:US87612E1064WKN:856243
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    Markt Bote
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