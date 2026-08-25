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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices - Aktie schießt in die Höhe +4,21 % - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +4,21 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices - Aktie schießt in die Höhe +4,21 % - 25.08.2026
    Foto: 1068642736

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026

    Mit einer Performance von +4,21 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 408,45, mit einem Plus von +4,21 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Advanced Micro Devices Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,82 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -8,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +114,50 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,77 %
    1 Monat -15,91 %
    3 Monate -2,82 %
    1 Jahr +175,72 %
    Stand: 25.08.2026, 19:37 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 666,13 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,82 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,22 %. Broadcom verliert -0,65 %

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +4,25 %
    -8,77 %
    -15,91 %
    -2,82 %
    +175,72 %
    +317,96 %
    +330,31 %
    +5.969,07 %
    +13.331,95 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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