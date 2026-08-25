Börsen Update USA - 25.08. - US Tech 100 stark +0,41 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:47) bei 53.513,63 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Merck & Co +3,59 %, Goldman Sachs Group +1,48 %, NVIDIA +1,30 %, Walt Disney +0,83 %, McDonald's -1,37 %

Flop-Werte: Nike (B) -3,43 %, Salesforce -2,26 %, Chevron Corporation -1,43 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.161,00 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Marvell Technology +4,99 %, Nebius Group Registered (A) +4,46 %, Advanced Micro Devices +4,13 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,01 %, Lumentum Holdings +3,80 %

Flop-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,59 %, Palo Alto Networks -4,31 %, Thomson Reuters -3,76 %, Intuit -3,08 %, Workday (A) -2,19 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.668,34 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Moderna +13,23 %, Super Micro Computer +9,06 %, Robinhood Markets Registered (A) +7,10 %, Carvana Registered (A) +5,65 %, CDW Corporation +5,41 %

Flop-Werte: Albemarle -5,66 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,59 %, Lululemon Athletica -4,54 %, Palo Alto Networks -4,31 %, Target -3,91 %

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