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    Besonders beachtet!

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    Merck & Co Aktie weiter aufwärts - +3,59 % - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um +3,59 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck & Co Aktie weiter aufwärts - +3,59 % - 25.08.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

    Merck & Co aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026

    Die Merck & Co Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,59 % auf 133,96 zulegen. Das sind +4,64  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck & Co Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 133,96, mit einem Plus von +3,59 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Merck & Co einen Gewinn von +26,39 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +13,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck & Co um +49,77 % gewonnen.

    Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,86 %
    1 Monat +16,21 %
    3 Monate +26,39 %
    1 Jahr +79,46 %
    Stand: 25.08.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 329,61 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Novartis und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,51 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,67 %. Sanofi legt um +0,55 % zu

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    Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck & Co

    +3,48 %
    +14,28 %
    +16,80 %
    +26,72 %
    +79,81 %
    +31,94 %
    +102,90 %
    +152,83 %
    +274,57 %
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