Moderna trotz Kurssprung unter Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Moderna haben sich am Dienstag mit einem Kurssprung von 13,6 Prozent auf knapp 158 US-Dollar weiter schwankungsanfällig gezeigt. Sie blieben aber unter ihrem höchsten Stand seit 2023, den sie vor knapp einer Woche dank einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff erreicht hatten. Mit dieser begründete Analystin Alexandria Hammond von Wolfe Research die Aufgabe ihres bisherigen, negativen Anlagevotums. Derweil erreichten die Titel des Partners Merck & Co mit 156,65 Dollar erneut einen Rekord - zuletzt gewannen sie als Spitzenreiter im Dow Jones Industrial 3,8 Prozent.

Seit Jahresbeginn haben Moderna ihren Wert mehr als verfünffacht. Die Bestmarke von rund 497 Dollar, die sie während der Corona-Pandemie vor rund fünf Jahren aufgestellt hatten, liegt aber noch in weiter Ferne.