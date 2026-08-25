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    AKTIEN IM FOKUS

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    Moderna trotz Kurssprung unter Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna-Aktien steigen nach Impfstoffstudie kräftig
    • Merck-Partner erreicht mit 156,65 Dollar Rekord
    • Biontech legt 2026 bislang nur um 21 Prozent zu
    AKTIEN IM FOKUS - Moderna trotz Kurssprung unter Rekord
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Moderna haben sich am Dienstag mit einem Kurssprung von 13,6 Prozent auf knapp 158 US-Dollar weiter schwankungsanfällig gezeigt. Sie blieben aber unter ihrem höchsten Stand seit 2023, den sie vor knapp einer Woche dank einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff erreicht hatten. Mit dieser begründete Analystin Alexandria Hammond von Wolfe Research die Aufgabe ihres bisherigen, negativen Anlagevotums. Derweil erreichten die Titel des Partners Merck & Co mit 156,65 Dollar erneut einen Rekord - zuletzt gewannen sie als Spitzenreiter im Dow Jones Industrial 3,8 Prozent.

    Seit Jahresbeginn haben Moderna ihren Wert mehr als verfünffacht. Die Bestmarke von rund 497 Dollar, die sie während der Corona-Pandemie vor rund fünf Jahren aufgestellt hatten, liegt aber noch in weiter Ferne.

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    Ähnliches gilt für die in New York gelisteten Anteilscheine des deutschen Konkurrenten Biontech . Sie waren zuletzt im Schlepptau von Moderna bis auf gut 120 Dollar geklettert. Ihr Rekord von 464 Dollar datiert ebenfalls aus dem August 2021. Für 2026 beläuft sich das Kursplus der Mainzer, die 2020 den ersten mRNA-basierten Corona-Impfstoff entwickelt hatten, bei entsprechenden Krebs-Impfstoffen dem US-Konkurrenten aber hinterherhinken, auf magere 21 Prozent. Merck & Co haben in diesem Zeitraum immerhin um fast 49 Prozent zugelegt./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 53.557 auf Ariva Indikation (25. August 2026, 20:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +23,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 24,58 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00USD. Von den letzten 7 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -1,79 %/+43,22 % bedeutet.





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