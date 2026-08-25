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    Besonders beachtet!

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    Palo Alto Networks Aktie weiter auf Talfahrt - -3,87 % - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Palo Alto Networks Aktie, bisher, um -3,87 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palo Alto Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Palo Alto Networks Aktie weiter auf Talfahrt - -3,87 % - 25.08.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 415520491

    Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

    Wie hat sich die Palo Alto Networks-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Palo Alto Networks Aktie. Mit einer Performance von -3,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Palo Alto Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 290,95, mit einem Minus von -3,87 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palo Alto Networks in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,30 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um -11,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palo Alto Networks auf +89,36 %.

    Während Palo Alto Networks deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,48 %. Damit gehört Palo Alto Networks heute zu den auffälligeren Werten.

    Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,70 %
    1 Monat +5,83 %
    3 Monate +34,30 %
    1 Jahr +89,78 %
    Stand: 25.08.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

    Es gibt 815 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 236,27 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 25.08. - US Tech 100 stark +0,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AI TRiSM Market worth $11.61 billion by 2031 - Exclusive Report by MarketsandMarkets


    DELRAY BEACH, Fla., Aug. 25, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the AI TRiSM Market is projected to grow from USD 3.09 billion in 2026 to USD 11.61 billion by 2031 at a CAGR of 30.3% during the forecast period. …

    Börsenstart USA - 25.08. - US Tech 100 stark +0,65 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,57 %.

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    Ob die Palo Alto Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palo Alto Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palo Alto Networks

    -3,39 %
    -11,19 %
    +4,77 %
    +33,41 %
    +89,69 %
    +185,91 %
    +376,28 %
    +1.343,04 %
    +3.457,96 %
    ISIN:US6974351057WKN:A1JZ0Q
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