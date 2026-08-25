RBC schafft einen einheitlichen Geschäftsbereich „Global Transaction Banking" und bündelt dabei die Stärken führender Geschäftsbereiche

TORONTO, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Royal Bank of Canada (RBC) gab heute die offizielle Gründung des Geschäftsbereichs „Global Transaction Banking" (GTB) als einheitliches globales Geschäftsfeld bekannt. Damit baut die RBC ihre Rolle als global vernetzte Bank weiter aus, die ihren Kunden mit bewährter Expertise dabei hilft, grenzüberschreitend zu wachsen. Das Ziel der RBC ist es, ein führendes globales Transaktionsbankgeschäft aufzubauen, das auf engen Kundenbeziehungen, erstklassigen Kompetenzen, globaler Reichweite und einem führenden digitalen Kundenerlebnis basiert.

Die neue gemeinsame Führung bündelt die Transaktionsbank-Kompetenzen der RBC bankweit, um Kunden nahtlos über Grenzen hinweg zu betreuen

GTB wird gemeinsam von Sean Amato-Gauci, Gruppenleiter für das Firmenkundengeschäft und Co-Leiter des Bereichs Global Transaction Banking, sowie von Derek Neldner, CEO und Gruppenleiter von RBC Capital Markets und Co-Leiter des Bereichs Global Transaction Banking, geleitet. Gemeinsam sind sie dafür verantwortlich, RBC in allen Kundensegmenten als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Global Transaction Banking zu etablieren.

Das fusionierte Geschäftsfeld vereint die Transaktionsbanking-Kompetenzen der RBC aus den Bereichen Commercial Banking in Kanada und den USA sowie aus dem Bereich Capital Markets unter einer gemeinsamen Führung und einer einheitlichen Strategie – dabei werden Kundenbetreuung, Produktkompetenz, Technologie und Ausführung miteinander verknüpft, um den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten. Da dieser Geschäftsbereich die Transaction-Banking-Dienstleistungen bankweit unterstützen wird, wird diese neue Struktur keine Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung der Bank haben, und die Ergebnisse werden weiterhin innerhalb der bestehenden Geschäftssegmente ausgewiesen.

Kartik Kaushik wurde zum Leiter des Bereichs „Global Transaction Banking – Produkte, Plattformen und Lösungen" ernannt, und Michael Klopchic zum Leiter des Bereichs „Global Transaction Banking – Kundenbetreuung"; beide werden gemeinsam an Sean und Derek berichten. Kartik wird die Produktstrategie, Innovation und Plattformbereitstellung leiten, während Michael für die Kundenbetreuung, die Vertriebsabwicklung und die Markteinführungsstrategie verantwortlich sein wird.