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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.320,82€
    Basispreis
    18,63
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    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.327,62€
    Basispreis
    15,88
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,55 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +4,53 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,88 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,53 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,62 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach der Aufstockung einer Wandelanleihe auf 5 Mrd. US-Dollar und eine mögliche Verwässerung von rund 6–7 %. Dem stehen starkes Umsatz-, ARR- und Auftragseingangswachstum, steigende Margen, Preissetzungsmacht sowie der Ausbau der KI-Cloud gegenüber. Bullische Stimmen sehen Nebius trotz hoher Marktkapitalisierung günstig und verweisen auf ClickHouse-Beteiligung und Kursziele über 300 US-Dollar. Risiken sind hoher Capex, Zinsen und Bewertungsunsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 4
    Performance 1M: +17,76 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf nach dem vorherigen Kursanstieg. Als Belastungsfaktoren werden steigende Renditen langfristiger US-Staatsanleihen und geopolitische Risiken genannt. Rückenwind brachte eine Google-Vereinbarung zur Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips samt Warrants über rund 12,18 Mrd. USD; die Aktie legte vorbörslich zeitweise über 11 bis 15 % zu. Zugleich wird vor einer laufenden Korrektur und einem riskanten Einstieg gewarnt; der Kurs liegt wieder auf dem Niveau vom 21. Juli.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,96 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,19 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,96 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,94 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,12 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +3,53 %
    Platz 9
    Performance 1M: +37,33 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enge Kopplung der Strategy-Aktie an Bitcoin: Der aktuelle Bitcoin-Anstieg wird als Kurstreiber und möglicher Hebel gesehen, zugleich wird vor hoher Volatilität, Rücksetzern und zu frühen Kurszielen über 150 US-Dollar gewarnt. Diskutiert werden außerdem Short-Squeeze-Effekte, langfristiges Aufwärtspotenzial im nächsten Bitcoin-Zyklus sowie eine angeblich günstige Bewertung. Fundamentale Aufmerksamkeit erhält der neue USD-Cash-Pool von 1,59 Mrd. US-Dollar bei unverändert 840.447 BTC.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 10
    Performance 1M: +17,43 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 11
    Performance 1M: +22,20 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 12
    Performance 1M: +7,22 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 13
    Performance 1M: +43,44 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 14
    Performance 1M: +4,49 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,62 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 16
    Performance 1M: -2,68 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 17
    Performance 1M: -25,32 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit rund zwei Wochen seitwärts laufende AppLovin-Aktie, deren Ausbruchsversuche bislang scheitern. Die Unterstützung bei etwa 300–303 US-Dollar gilt als stabil, langfristig wird rund 270 US-Dollar als weitere Marke genannt. Diskutiert werden Käufe auf diesem Niveau und eine mögliche Erholung vor den Q3-Zahlen im November; AppLovin werden bessere Aussichten als The Trade Desk zugeschrieben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 18
    Performance 1M: -6,77 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 19
    Performance 1M: +39,63 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    PepsiCo
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 20
    Performance 1M: +3,42 %
    Chart PepsiCo
    ISIN: US7134481081
    WKN: 851995
    Die PepsiCo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 21
    Performance 1M: +18,92 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 22
    Performance 1M: +17,21 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe SpaceX-Bewertung von 1,75 Bio. USD: JPMorgan sieht 240 USD und stuft die Aktie als „Overweight“ ein, während ein anderer Analyst einen Einbruch um fast 50 % erwartet. Diskutiert werden die täglichen Kursverluste, Short-Positionen sowie die Wirtschaftlichkeit von KI-Rechenzentren im All. Zweifel betreffen zudem Chip-Lebensdauer, Strahlung, Hardwarezyklen und die Finanzierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 23
    Performance 1M: -4,93 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 24
    Performance 1M: +14,41 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 25
    Performance 1M: +24,17 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 26
    Performance 1M: -12,14 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    Starbucks
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,48 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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