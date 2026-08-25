Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,53 %
Performance 1M: -13,88 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: +11,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,04 %
Performance 1M: +17,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,96 %
Performance 1M: -5,19 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: +5,83 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: +1,94 %
Tagesperformance: +3,64 %
Performance 1M: +4,12 %
Tagesperformance: +3,53 %
Performance 1M: +37,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: +17,43 %
Tagesperformance: -3,28 %
Performance 1M: +22,20 %
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: +7,22 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: +43,44 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +4,49 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: +5,62 %
Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: -2,68 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: -25,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: -6,77 %
Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: +39,63 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: +3,42 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +18,92 %
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: +17,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: -4,93 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +14,41 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: +24,17 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -12,14 %
Tagesperformance: -2,02 %
Performance 1M: +1,48 %