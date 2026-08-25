Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrally der Moderna-Aktie und hohe Handelsvolumina. Diskutiert wird, ob die Bewertung trotz des etwa fünffach höheren Enterprise Value gegenüber BioNTech gerechtfertigt ist. Befürworter verweisen auf den positiven Phase-3-Erfolg von Intismeran, die bestätigte mRNA-Onkologieplattform und weiteres Umsatzpotenzial; Kritiker auf BioNTechs deutlich höheren Cashbestand und mögliche Überbewertung. Zudem werden Moderna und BioNTech hinsichtlich weiterer Phase-3-Projekte verglichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Super Micro Computer
Tagesperformance: +8,66 %
Tagesperformance: +8,66 %
Platz 2
Performance 1M: +14,47 %
Performance 1M: +14,47 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +7,15 %
Tagesperformance: +7,15 %
Platz 3
Performance 1M: +15,30 %
Performance 1M: +15,30 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +6,27 %
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 4
Performance 1M: -3,57 %
Performance 1M: -3,57 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,11 %
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 5
Performance 1M: +18,76 %
Performance 1M: +18,76 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +5,59 %
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 6
Performance 1M: +5,10 %
Performance 1M: +5,10 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 7
Performance 1M: +7,35 %
Performance 1M: +7,35 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 8
Performance 1M: +16,16 %
Performance 1M: +16,16 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 9
Performance 1M: -13,88 %
Performance 1M: -13,88 %
Coinbase
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 10
Performance 1M: +13,61 %
Performance 1M: +13,61 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -4,35 %
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 11
Performance 1M: +5,17 %
Performance 1M: +5,17 %
Target
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 12
Performance 1M: +21,29 %
Performance 1M: +21,29 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 13
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
Emcor Group
Tagesperformance: -3,93 %
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 14
Performance 1M: +0,14 %
Performance 1M: +0,14 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 15
Performance 1M: -6,24 %
Performance 1M: -6,24 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 16
Performance 1M: +5,83 %
Performance 1M: +5,83 %
CIENA
Tagesperformance: +3,58 %
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 17
Performance 1M: -6,08 %
Performance 1M: -6,08 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 18
Performance 1M: +4,12 %
Performance 1M: +4,12 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 19
Performance 1M: -9,31 %
Performance 1M: -9,31 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 20
Performance 1M: +1,94 %
Performance 1M: +1,94 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 21
Performance 1M: +16,50 %
Performance 1M: +16,50 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 22
Performance 1M: +20,00 %
Performance 1M: +20,00 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 23
Performance 1M: -8,43 %
Performance 1M: -8,43 %
Dow
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 24
Performance 1M: +2,93 %
Performance 1M: +2,93 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 25
Performance 1M: +15,20 %
Performance 1M: +15,20 %
Intuit
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 26
Performance 1M: +22,20 %
Performance 1M: +22,20 %
Gartner
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 27
Performance 1M: +42,50 %
Performance 1M: +42,50 %
Cooper Companies
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 28
Performance 1M: +5,09 %
Performance 1M: +5,09 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 29
Performance 1M: -3,37 %
Performance 1M: -3,37 %
Coherent
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 30
Performance 1M: -3,79 %
Performance 1M: -3,79 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 31
Performance 1M: +17,21 %
Performance 1M: +17,21 %
Phillips 66
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 32
Performance 1M: +15,93 %
Performance 1M: +15,93 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 33
Performance 1M: -2,65 %
Performance 1M: -2,65 %
PTC
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 34
Performance 1M: +28,02 %
Performance 1M: +28,02 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 35
Performance 1M: -12,71 %
Performance 1M: -12,71 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 36
Performance 1M: +4,37 %
Performance 1M: +4,37 %
McKesson
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 37
Performance 1M: +1,28 %
Performance 1M: +1,28 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 38
Performance 1M: -25,32 %
Performance 1M: -25,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit rund zwei Wochen seitwärts laufende AppLovin-Aktie, deren Ausbruchsversuche bislang scheitern. Die Unterstützung bei etwa 300–303 US-Dollar gilt als stabil, langfristig wird rund 270 US-Dollar als weitere Marke genannt. Diskutiert werden Käufe auf diesem Niveau und eine mögliche Erholung vor den Q3-Zahlen im November; AppLovin werden bessere Aussichten als The Trade Desk zugeschrieben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 39
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 40
Performance 1M: -4,58 %
Performance 1M: -4,58 %
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