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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.085,00€
    Basispreis
    3,55
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    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.974,71€
    Basispreis
    6,01
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrally der Moderna-Aktie und hohe Handelsvolumina. Diskutiert wird, ob die Bewertung trotz des etwa fünffach höheren Enterprise Value gegenüber BioNTech gerechtfertigt ist. Befürworter verweisen auf den positiven Phase-3-Erfolg von Intismeran, die bestätigte mRNA-Onkologieplattform und weiteres Umsatzpotenzial; Kritiker auf BioNTechs deutlich höheren Cashbestand und mögliche Überbewertung. Zudem werden Moderna und BioNTech hinsichtlich weiterer Phase-3-Projekte verglichen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +8,66 %
    Platz 2
    Performance 1M: +14,47 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,66 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: +7,15 %
    Platz 3
    Performance 1M: +15,30 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,15 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +6,27 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,57 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,27 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: -6,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: +18,76 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,11 %.

    Interactive Brokers Group Registered (A)
    Tagesperformance: +5,59 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,10 %
    Chart Interactive Brokers Group Registered (A)
    ISIN: US45841N1072
    WKN: A0MQY6
    Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,59 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +5,51 %
    Platz 7
    Performance 1M: +7,35 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,51 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +4,65 %
    Platz 8
    Performance 1M: +16,16 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,65 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +4,47 %
    Platz 9
    Performance 1M: -13,88 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,47 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +4,39 %
    Platz 10
    Performance 1M: +13,61 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,39 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -4,35 %
    Platz 11
    Performance 1M: +5,17 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,35 %.

    Target
    Tagesperformance: -4,33 %
    Platz 12
    Performance 1M: +21,29 %
    Chart Target
    ISIN: US87612E1064
    WKN: 856243
    Die Target Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,33 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,19 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: -3,93 %
    Platz 14
    Performance 1M: +0,14 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,93 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 15
    Performance 1M: -6,24 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 17
    Performance 1M: -6,08 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 18
    Performance 1M: +4,12 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 19
    Performance 1M: -9,31 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,51 %
    Platz 20
    Performance 1M: +1,94 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,51 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 21
    Performance 1M: +16,50 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: -3,46 %
    Platz 22
    Performance 1M: +20,00 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,46 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 23
    Performance 1M: -8,43 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Dow
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,93 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 25
    Performance 1M: +15,20 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 26
    Performance 1M: +22,20 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -3,24 %
    Platz 27
    Performance 1M: +42,50 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,24 %.

    Cooper Companies
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,09 %
    Chart Cooper Companies
    ISIN: US2166485019
    WKN: A402VX
    Die Cooper Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 29
    Performance 1M: -3,37 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 30
    Performance 1M: -3,79 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 31
    Performance 1M: +17,21 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 32
    Performance 1M: +15,93 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 33
    Performance 1M: -2,65 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    PTC
    Tagesperformance: -3,02 %
    Platz 34
    Performance 1M: +28,02 %
    Chart PTC
    ISIN: US69370C1009
    WKN: A1H9GN
    Die PTC Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,02 %.

    United Parcel Service Registered (B)
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 35
    Performance 1M: -12,71 %
    Chart United Parcel Service Registered (B)
    ISIN: US9113121068
    WKN: 929198
    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 36
    Performance 1M: +4,37 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    McKesson
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 37
    Performance 1M: +1,28 %
    Chart McKesson
    ISIN: US58155Q1031
    WKN: 893953
    Die McKesson Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 38
    Performance 1M: -25,32 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit rund zwei Wochen seitwärts laufende AppLovin-Aktie, deren Ausbruchsversuche bislang scheitern. Die Unterstützung bei etwa 300–303 US-Dollar gilt als stabil, langfristig wird rund 270 US-Dollar als weitere Marke genannt. Diskutiert werden Käufe auf diesem Niveau und eine mögliche Erholung vor den Q3-Zahlen im November; AppLovin werden bessere Aussichten als The Trade Desk zugeschrieben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 39
    Performance 1M: -2,45 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 40
    Performance 1M: -4,58 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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