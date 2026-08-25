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    ROUNDUP

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    Siemens Energy will Tranformation of Industry verselbstständigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy verselbstständigt Industriesparte
    • Externe Investoren oder Kapitalmarkttransaktion
    • Die Sparte beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter
    ROUNDUP - Siemens Energy will Tranformation of Industry verselbstständigen
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens Energy will seine Sparte Transformation of Industry verselbstständigen. Die künftige Aufstellung solle dem Geschäftsbereich mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen, teilte der Energietechnikkonzern am Dienstagabend mit. Möglich sind dabei den Angaben zufolge die Hereinnahme externer Investoren sowie eine Kapitalmarkttransaktion. Siemens Energy will den Bereich entkonsolidieren, aber gleichzeitig eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung" behalten.

    Über eine mögliche Abspaltung der Sparte wird seit Längerem spekuliert. Transformation of Industry wendet sich an Industriekunden, beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter und bietet unter anderem Energieinfrastruktur für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseure. Sie unterscheidet sich von den anderen Energie-Geschäften von Siemens Energy deutlich. Im vergangenen Geschäftsjahr kam der Bereich auf einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro.

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    In der aktuellen Konzernstruktur konkurriert Transformation of Industry bei Investitionen mit Geschäftsbereichen, die noch schneller wachsen, wie es von Siemens Energy hieß. "Wenn wir unsere Struktur nicht verändern, begrenzen wir die Möglichkeiten von Transformation of Industry. Unser derzeitiger Investitionsschwerpunkt liegt auf der Stromerzeugung und der Stromübertragung. Dort erzielen Investitionen kurzfristig höhere Erträge", kommentierte Konzernchef Christian Bruch die Entscheidung.

    Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass mehrere Finanzinvestoren an einer Beteiligung interessiert seien. Die Sparte könnte mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden./nas/gl/he

    Siemens Energy

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 153,2 auf Tradegate (25. August 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,21 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +30,29 %/+59,61 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität und den jüngsten Kursrückgang der Siemens-Energy-Aktie. Diskutiert wird, ob Kurse um 200 Euro erreichbar sind und welche Voraussetzungen dafür nötig wären; einige halten dieses Ziel für unrealistisch. Als Einflussfaktoren gelten der Gesamtmarkt, US-Börsen und die Geldpolitik. Zudem wird ein möglicher Verkauf oder Börsengang der profitablen Industriesparte mit Dampf­turbinen erörtert, der Kapital freisetzen, die Fokussierung auf Netze und Datacenter stärken und eine höhere Bewertung ermöglichen könnte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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