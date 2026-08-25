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    Besonders beachtet!

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    Lumentum Holdings Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 25.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lumentum Holdings Aktie bisher um +6,54 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lumentum Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Lumentum Holdings Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 25.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

    Lumentum Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Lumentum Holdings. Mit einer Performance von +6,54 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lumentum Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 758,70, mit einem Plus von +6,54 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lumentum Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,24 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -13,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +124,46 % gewonnen.

    Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %.

    Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,38 %
    1 Monat +7,35 %
    3 Monate -11,24 %
    1 Jahr +608,94 %
    Stand: 25.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

    Es gibt 89 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,72 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im US 500.

    Börsen Update USA - 25.08. - US Tech 100 stark +0,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Broadcom notiert im Minus, mit -1,07 %.

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    Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lumentum Holdings

    +7,09 %
    -12,13 %
    +5,17 %
    -13,24 %
    +597,82 %
    +1.492,58 %
    +857,38 %
    +2.386,33 %
    +4.644,62 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
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