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    AWSX der Telegram-Trader.de

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    Spotify Chart startet durch – Ist das der Ausbruch ?

    Spotify startet durch: starke Zahlen, 300 Millionen Premium-Kunden und ein technisch starkes Chartbild – jetzt rückt der nächste Ausbruch in den Fokus.

    AWSX der Telegram-Trader.de - Spotify Chart startet durch – Ist das der Ausbruch ?

    Spotify ist heute auffällig stark in den Handel gestartet. Eine einzelne bahnbrechende Nachricht, die den Kurssprung komplett erklären würde, sehe ich aktuell allerdings nicht. Trotzdem gibt es einige positive Entwicklungen, die das Momentum bei der Aktie erklären können.

    Spotify hat zuletzt mit starken Quartalszahlen überzeugt. Besonders wichtig ist die Entwicklung bei den Premium-Abonnenten. Inzwischen hat Spotify die Marke von 300 Millionen zahlenden Kunden überschritten. Gleichzeitig verbessert sich die Profitabilität weiter und auch die Bruttomarge hat neue Höchststände erreicht.

    Dazu kommt ein Punkt, den ich für Anleger besonders interessant finde. Spotify hat sein Aktienrückkaufprogramm um weitere 1,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Zusammen mit den noch verfügbaren Mitteln stehen damit rund 2,2 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe bereit. Das zeigt, dass Spotify inzwischen genügend Cash generiert, um neben dem weiteren Wachstum auch Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

    Auch bei der Monetarisierung geht Spotify neue Wege. Mit Kobalt wurde eine Vereinbarung für fanbasierte Cover und Remixes geschlossen. Damit könnten künftig zusätzliche kostenpflichtige Angebote entstehen. Spotify versucht also zunehmend, aus seiner riesigen Nutzerbasis mehr Umsatz zu generieren.

    Heute gab es zudem neue Funktionen rund um Künstler, Konzerte, Songtexte und Credits. Für mich ist das zwar kein großer Kurstreiber, passt aber zur Strategie, die Nutzer noch stärker an die Plattform zu binden.

    DIE ANALYSTENMEINUNGEN
    Das Analystenbild bleibt nach den jüngsten Quartalszahlen überwiegend positiv. Morgan Stanley hat das Kursziel auf 640 US-Dollar angehoben, Bernstein sieht Spotify bei 625 US-Dollar und Phillip Securities bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 650 US-Dollar. Auch Cantor Fitzgerald hat das Kursziel auf 530 US-Dollar erhöht, während Rosenblatt mit 527 US-Dollar etwas vorsichtiger bleibt. Insgesamt liegt der Analystenkonsens weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Entscheidend ist dabei, dass die Analysten die langfristige Story nicht infrage stellen, sondern zunehmend auf Margen, Free Cashflow und die bessere Monetarisierung der großen Nutzerbasis setzen.

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    Der Blick auf den Chart

     

    Die Spotify-Aktie hat ihren Korrekturschwung gebremst und ist zurück über ihren gleitenden Durchschnitten. Der Rücksetzer zur Zahlenvorlage wurde längst aufgeholt und aktuell attackiert die Aktie die Marke um 545 Dollar, welche eine Widerstandszone darstellt.

    Darüber könnte sich der Aktie ein Bereich von 570 bis hinauf zur 620 Dollar Zone eröffnen.
    Sollte die Aktie jetzt den Ausbruch nicht vollziehen, könnte ein Rücksetzer auf die gleitenden Durchschnitte die nächste Einstiegsgelegenheit bieten. Die gleitenden Durchschnitte sollten auf jeden Fall nicht unterboten werden, um das positive Szenario nicht zu zerstören.

    Wir  sind bereits in beiden Listen investiert. 

    Ich wünsche euch viel Glück bei euren Anlagen.

    LG AWSX - der Telegram-Trader.de

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