Utility Global ernennt Erik Meuleman zum Chief Technology Officer, um die Kommerzialisierung der firmeneigenen H2Gen-Technologie voranzutreiben

HOUSTON, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein globales Unternehmen, das die wirtschaftliche Dekarbonisierung der Industrie vorantreibt, gab heute die Ernennung von Dr. Erik Meuleman zum Chief Technology Officer bekannt. Utility Global („Utility"), ein globales Unternehmen, das die wirtschaftliche Dekarbonisierung der Industrie vorantreibt, gab heute die Ernennung von Dr. Erik Meuleman zum Chief Technology Officer bekannt.

Der Branchenexperte verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von Dekarbonisierungstechnologien – von der Forschung bis zum kommerziellen Einsatz

Herr Meuleman wechselt von ION Clean Energy zu Utility, wo er seit 2016 als CTO tätig war und die Umwandlung eines forschungsorientierten Unternehmens im Bereich der CO₂-Abscheidung in eine integrierte Produktentwicklungsorganisation mit Schwerpunkt auf der kommerziellen Umsetzung leitete. Er baute die Ingenieurs- und Forschungsabteilung von ION von sechs auf 25 Fachkräfte aus – ohne ungeplante Fluktuation – und leitete Optimierungsmaßnahmen auf Systemebene, durch die die Kosten für die CO₂-Abscheidung um 30 Prozent bei den Investitionsausgaben und um 15 Prozent bei den Betriebsausgaben gesenkt wurden, während der Bedarf an Lösungsmittelrückgewinnung um beeindruckende 90 Prozent reduziert wurde.

Zuvor leitete er bei der australischen „Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation" Teams von bis zu 25 Forschungsingenieuren und Wissenschaftlern, die Technologien zur Kohlenstoffabscheidung von der Konzeption bis zum Pilotmaßstab vorantrieben, und unterstützte dabei die Entwicklung von mehr als 15 Patenten und vier Pilotanlagen. Zu Beginn seiner Karriere initiierte und leitete er bei der niederländischen Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung (TNO) die Entwicklung von Trenntechnologien, darunter neue Destillations- und Pervaporationssysteme, im Rahmen multinationaler Forschungsprogramme. Meuleman promovierte in Chemieingenieurwesen an der Universität Twente in den Niederlanden.

„Erik hat zwei Jahrzehnte damit verbracht, Technologien aus dem Labor in den industriellen Betrieb zu übertragen – und genau diese Disziplin und Führungsstärke benötigen wir derzeit", sagte Parker Meeks, Chief Executive Officer von Utility. „Er hat bereits mehrmals Technologieunternehmen von Grund auf aufgebaut, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Erik die Fähigkeiten unseres hochqualifizierten technischen Teams weiter auszubauen, um die fortlaufende kommerzielle Einführung unseres firmeneigenen H2Gen weltweit voranzutreiben."