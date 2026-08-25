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    Michter's wurde von „Drinks International" im neuen Ranking für 2026 zum weltweit am meisten bewunderten Whiskey gekürt

    Michter's wurde von „Drinks International im neuen Ranking für 2026 zum weltweit am meisten bewunderten Whiskey gekürt
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    LOUISVILLE, Kentucky, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Die soeben veröffentlichte Liste „The World's Most Admired Whiskies 2026", herausgegeben von Drinks International, würdigt führende Brennereien aus aller Welt. Zum vierten Mal in Folge belegt Michter's, der in Louisville ansässige Hersteller von Bourbon, Rye und amerikanischem Whiskey, den ersten Platz in der Top-50-Liste.

    Michter's Logo. (PRNewsFoto/Michter's Distillery, LLC)

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    Die Rangliste, die von einer Akademie aus unabhängigen internationalen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepern und Whisky-Experten aus mehr als 25 Ländern erstellt wird, gilt als die höchste Auszeichnung in der weltweiten Whisky-Branche. Das jährlich vonveröffentlichte „Drinks International"-Rankinggilt weithin als die maßgebliche Liste der weltbesten Whiskys.

    In einer für den internationalen Handel und die Geopolitik schwierigen Zeit hat sich das Team von Michter's auf die Faktoren konzentriert, die es selbst beeinflussen kann: die Qualität des Getränks und die Zeit, die für den Austausch mit Handel und Verbrauchern aufgewendet wird. 

    Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter's, erklärte: „Unser gesamtes Team ist begeistert und dankbar, dass Michter's zum vierten Mal in Folge zum weltweit am meisten geschätzten Whiskey gewählt wurde. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Bestreben von, mit einen Whisky von höchster Qualität herzustellen. Dies erfordert im gesamten Produktionsprozess zahlreiche zusätzliche Schritte, die zwar kostspieliger sind, aber für das endgültige Aroma- und Geschmacksprofil entscheidend sind. Zu sehen, wie sehr die Leute Michter's genießen, bedeutet uns alles."

    Andrea Wilson, Reifungsmeisterin und COO bei Michter's, sagte: „Auch wenn die chemischen und physikalischen Prozesse, die der Herstellung eines außergewöhnlichen Whiskys zugrunde liegen, überraschend komplex sein können, ist unser Ziel ganz einfach: um fantastische Produkte herzustellen, an denen die Menschen Freude haben. Diese Anerkennung durch die Expertenjury, die unter von Drinks International einberufen wurde, ist der bestmögliche Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir empfinden große Dankbarkeit und fühlen uns stets dazu inspiriert, uns weiter zu verbessern."

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