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    Warken ist 'guter Dinge' für die großen Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Warken erwartet Rentenreform noch in diesem Jahr
    • Pflege- und Arbeitszeitreform sollen kommen
    • Kabinett berät Reformfahrplan und Klimaschutz
    Warken ist 'guter Dinge' für die großen Reformen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) zeigt sich davon überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition die umstrittene Rentenreform plangemäß in diesem Jahr auf den Weg bringen wird. Das gelte auch für weitere Vorhaben wie die Reform der Pflegeversicherung und die Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes, sagte die CDU-Politikerin in den ARD-"Tagesthemen". "Das alles wird jetzt kommen, muss jetzt kommen. Es wird ein Herbst werden, der sehr arbeitsreich sein wird, aber ich bin guter Dinge", fügte Warken hinzu. "Wir haben alle den gemeinsamen Willen, die Dinge jetzt auch auf einen guten Weg zu bringen."

    Das Bundeskabinett berät zurzeit auf einer Klausurtagung in Neuhardenberg über den weiteren Reformfahrplan, über die Ankurbelung der Wirtschaft sowie einen stärkeren Schutz vor Hitze und weiteren Folgen des Klimawandels. Am Mittwochmittag wollen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) über die Ergebnisse informieren./wn/DP/he






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