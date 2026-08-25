SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken

Zur Lebenszeit der starlink Satelliten, guckst Du SPCX HP:

„A Starlink satellite has a lifespan of approximately five years and SpaceX eventually hopes to have as many as 42,000 satellites in this so-called megaconstellation.“

Somit ist der HW Update Zyklus natürlich auch festgelegt. Aber bei den Entwicklungszyklen im Chipbereich ist man natürlich nach 5 Jahren wohl längst in der „Steinzeit“.

Womit sich auch die Frage stellt, welchen Wert die Hardware dann noch darstellt. Ok, bei den abgestüzten Satelliten natürlich Null. Aber grundsätzlich ist die Frage natürlich entscheidend für die Finanzierung. Und da wird es richtig spannend. Musk „löst“ das Problem wahrscheinlich durch eine Schneeballfinanzierung. :-)

Nvidia, die übrigens morgen Zahlen liefern, treten ja selbst im Rahmen einer Finanzierungsplattform als Finanzierer der eigenen Hardware auf!

Zu dem OpenAI Deal ist folgendes bekannt:

„Nvidia recently reduced the initial guarantee being discussed for that project from as much as $250 billion to less than $120 billion, according to reporting citing The Wall Street Journal.“

Mehr dazu in folgendem Artikel:

„Nvidia AI Financing Is The $500 Billion Risk Investors Aren’t Watching“

https://www.forbes.com/sites/jimosman/2026/08/16/nvidia-ai-financing-is-the-500-billion-risk-investors-arent-watching/

Das wird auch für Spacex eine Kreditblase sondergleichen. Und bisher suchen ja noch alle nach einem profitablen Geschäftsmodell. ChatGTP musste ja jüngst in den werbefinanzierten Modus gehen.

Ich bin gespannt wann diese ganze Luftnummer zusammenbricht.

Übrigens, selbst der irre Trump hält wohl eher einen symbolischen Anteil an SpaceX (<50k$). Und damit ist er auch noch im Minus! :-)

Und wenn hier Analysten Phantasiekursziele ausrufen, deren Bank als Lead Bookrunner dabei waren, lach ich mich echt schlapp!

„J.P. Morgan is honored to have served as a lead bookrunner for SpaceX’s landmark $75 billion IPO. At a $1.75 trillion valuation, this milestone represents the largest initial public offering in history.“

https://www.linkedin.com/posts/jpmorgan_jp-morgan-spacex-largest-ipo-activity-7471196312927965184-Sdr7

Interessanter ist mMn doch folgender Analyst:

„Dieser Analyst sieht die SpaceX-Aktie um fast 50 % crashen“

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21254754-markt-feiert-warnt-analyst-spacex-aktie-50-crashen

Glenn Thum hat bei TipRanks eine Erfolgsquote von 88% !!!