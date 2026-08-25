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    SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX plant riesigen Weltraumbahnhof in Louisiana
    • Rund 100 Milliarden Dollar fließen in den Standort
    • Bau startet 2027, erste Starship-Flüge ab 2029
    SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    PECAN ISLAND (dpa-AFX) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk will im US-Bundesstaat Louisiana einen riesigen neuen Weltraumbahnhof bauen. Das Unternehmen werde rund 100 Milliarden US-Dollar in den Standort im Vermilion Parish an der Golfküste investieren, teilten SpaceX und die Wirtschaftsförderung des US-Bundesstaates mit. Es soll die größte Startanlage des Unternehmens und "der Welt" werden, hieß es von dem Bundesstaat.

    Der Standort soll demnach fünf Startkomplexe umfassen, von denen jeder über zwei Startrampen verfügt. SpaceX schrieb, der Weltraumbahnhof werde das Ziel von "Tausenden Flügen" pro Jahr unterstützen und die kommerzielle Raumfahrt vorantreiben. Der Bau soll demnach 2027 beginnen, erste Starship-Raketen könnten 2029 von dort starten. Die Riesen-Rakete Starship absolviert aktuell noch Testflüge. SpaceX betreibt bereits seinen zentralen Starship-Standort im US-Bundesstaat Texas.

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    SpaceX verfolgt eigenen Angaben zufolge langfristig das Ziel, mit vollständig wiederverwendbaren Raketen regelmäßige Flüge zum Mond und zum Mars zu ermöglichen und eine dauerhafte menschliche Präsenz auf anderen Himmelskörpern aufzubauen./apo/DP/he

    SpaceX

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 138,0 auf Nasdaq (25. August 2026, 23:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 909,39 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +52,33 %/+79,89 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die zuletzt wechselhafte SpaceX-Kursentwicklung mit täglichen Abschlägen, die Hoffnung auf einen Ausbruch und einen zwischenzeitlichen Anstieg um 2,2 %. Diskutiert werden zudem die hohe, stark von KI-Fantasie getriebene Bewertung, eine DZ-Bank-Einstufung mit Kursziel 100 US-Dollar sowie mögliche Belastungen durch einen Anthropic-IPO, US-Verschuldung und Kreditblasen. Staatliche Förderung von Weltraumstarts könnte stützen; zum Verfallstag wird erhöhte Volatilität erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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