SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken
- SpaceX plant riesigen Weltraumbahnhof in Louisiana
- Rund 100 Milliarden Dollar fließen in den Standort
- Bau startet 2027, erste Starship-Flüge ab 2029
PECAN ISLAND (dpa-AFX) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk will im US-Bundesstaat Louisiana einen riesigen neuen Weltraumbahnhof bauen. Das Unternehmen werde rund 100 Milliarden US-Dollar in den Standort im Vermilion Parish an der Golfküste investieren, teilten SpaceX und die Wirtschaftsförderung des US-Bundesstaates mit. Es soll die größte Startanlage des Unternehmens und "der Welt" werden, hieß es von dem Bundesstaat.
Der Standort soll demnach fünf Startkomplexe umfassen, von denen jeder über zwei Startrampen verfügt. SpaceX schrieb, der Weltraumbahnhof werde das Ziel von "Tausenden Flügen" pro Jahr unterstützen und die kommerzielle Raumfahrt vorantreiben. Der Bau soll demnach 2027 beginnen, erste Starship-Raketen könnten 2029 von dort starten. Die Riesen-Rakete Starship absolviert aktuell noch Testflüge. SpaceX betreibt bereits seinen zentralen Starship-Standort im US-Bundesstaat Texas.
SpaceX verfolgt eigenen Angaben zufolge langfristig das Ziel, mit vollständig wiederverwendbaren Raketen regelmäßige Flüge zum Mond und zum Mars zu ermöglichen und eine dauerhafte menschliche Präsenz auf anderen Himmelskörpern aufzubauen./apo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 138,0 auf Nasdaq (25. August 2026, 23:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,59 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 909,39 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +52,33 %/+79,89 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Zur Lebenszeit der starlink Satelliten, guckst Du SPCX HP:
Somit ist der HW Update Zyklus natürlich auch festgelegt. Aber bei den Entwicklungszyklen im Chipbereich ist man natürlich nach 5 Jahren wohl längst in der „Steinzeit“.
Womit sich auch die Frage stellt, welchen Wert die Hardware dann noch darstellt. Ok, bei den abgestüzten Satelliten natürlich Null. Aber grundsätzlich ist die Frage natürlich entscheidend für die Finanzierung. Und da wird es richtig spannend. Musk „löst“ das Problem wahrscheinlich durch eine Schneeballfinanzierung. :-)
Nvidia, die übrigens morgen Zahlen liefern, treten ja selbst im Rahmen einer Finanzierungsplattform als Finanzierer der eigenen Hardware auf!
Zu dem OpenAI Deal ist folgendes bekannt:
Mehr dazu in folgendem Artikel:
Das wird auch für Spacex eine Kreditblase sondergleichen. Und bisher suchen ja noch alle nach einem profitablen Geschäftsmodell. ChatGTP musste ja jüngst in den werbefinanzierten Modus gehen.
Ich bin gespannt wann diese ganze Luftnummer zusammenbricht.
Übrigens, selbst der irre Trump hält wohl eher einen symbolischen Anteil an SpaceX (<50k$). Und damit ist er auch noch im Minus! :-)
Und wenn hier Analysten Phantasiekursziele ausrufen, deren Bank als Lead Bookrunner dabei waren, lach ich mich echt schlapp!
Interessanter ist mMn doch folgender Analyst:
„Dieser Analyst sieht die SpaceX-Aktie um fast 50 % crashen“
Ein hochentwickelter Chip wird im All keine 5 Jahre überleben. Die kosmische Strahlung und der Sonnewind werden ihn in kürzester Zeit zerstören. Eine Abschirmung wird schwer und damit sehr teuer.