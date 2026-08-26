First Majestic reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für die Silbermine Los Gatos ein

Vancouver, British Columbia, 25. August 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für seine Silbermine Los Gatos („Los Gatos“) einen technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates, Los Gatos Silver Mine“ (der „technische Bericht“) eingereicht hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Datum des Inkrafttretens des technischen Berichts ist der 25. August 2026 und unterstützt die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für Los Gatos mit Stichtag 31. Dezember 2025. Der technische Bericht wurde im Einklang mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) von Gonzalo Mercado, P.Geo., David Rowe, CPG, AIPG, Andrew Pocock, P.Eng., Hector Mezquita, RM MMSA, und María Elena Vázquez Jaimes, P.Geo., erstellt, die alle bei First Majestic beschäftigt sind und qualifizierte Personen (im Sinne von NI 43-101) sind.

Der technische Bericht wurde freiwillig im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca hinterlegt und wurde nicht im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung oder einem Kurzprospekt eingereicht. Der technische Bericht enthält keine Angaben zu wesentlichen Änderungen der Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen, die zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. März 2026 und im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht wurden.

Los Gatos befindet sich im Besitz des Los Gatos Joint Venture („LGJV“), an dem First Majestic eine Beteiligung von 70 % hält und als Betreiber fungiert; Dowa Metals & Mining Co., Ltd. hält die verbleibenden 30 %.

Mineralressourcenschätzungen für Los Gatos

(100%iger Anteil des LGJV)

Tabelle 1: Schätzungen der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen für Los Gatos mit Stand 31. Dezember 2025 (100-%-Basis)

Tabelle 2: Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für Los Gatos mit Stand 31. Dezember 2025 (100-%-Basis)

(70%iger Anteil von First Majestic)

Tabelle 3: Schätzungen der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen für Los Gatos mit Stand 31. Dezember 2025 (70-%-Basis)

Tabelle 4: Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für Los Gatos mit Stand 31. Dezember 2025 (70-%-Basis)

Die Mineralressourcen werden gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) klassifiziert, die durch Verweis in die Vorschrift National Instrument 43-101 aufgenommen wurden. Die Mineralressourcen haben den Stichtag 31. Dezember 2025 und spiegeln den Abbau bis zu diesem Datum wider. Die Mineralressourcen werden sowohl auf 100-%-Basis für das Los Gatos Joint Venture (LGJV) als auch auf 70-%-Basis, die First Majestic Silver Corp. zuzurechnen ist, ausgewiesen, was den Besitzanteil von First Majestic am LGJV widerspiegelt. Die in diesem technischen Bericht dargestellten Mineralressourcenschätzungen wurden unter der Aufsicht von David Rowe, CPG, Director of Mineral Development bei First Majestic Silver Corp., erstellt, der als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 für die Mineralressourcen verantwortlich ist. Mineralressourcen werden innerhalb konzeptionell abbaubarer Strossenformen auf In-situ-Basis ausgewiesen, wobei keine Abbauverwässerungs- oder Gewinnungsfaktoren berücksichtigt werden. Die Tonnagen werden in Millionen Tonnen (Mt) angegeben; der Silber-, Gold- und Silberäquivalentmetallgehalt wird in Millionen Unzen (Moz) angegeben; Kupfer, Blei und Zink werden in Millionen Pfund (Mlb) angegeben. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung der Einzelwerte zu Abweichungen kommen. Die nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven angegeben. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf Mineralressourcen

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Es besteht keine Gewissheit, dass vermutete Mineralressourcen ganz oder teilweise in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen aufgewertet oder in Mineralreserven umgewandelt werden können.

MINERALRESERVENschätzungen für Los Gatos

(100%iger Anteil des LGJV)

Tabelle 5: Schätzungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven für Los Gatos mit Stand 31. Dezember 2025 (100-%-Basis)

(70%iger Anteil von First Majestic)

Tabelle 6: Schätzungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven für Los Gatos mit Stand 31. Dezember 2025 (70-%-Basis)

Die Mineralreserven werden gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves klassifiziert und in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 ausgewiesen. Die Mineralreserven haben den Stichtag 31. Dezember 2025 und werden unter Zugrundelegung des Zeitpunkts der Anlieferung des Erzes an die Aufbereitungsanlage ausgewiesen.- Die Mineralreserven werden sowohl auf 100-%-Basis für das Los Gatos Joint Venture (LGJV) als auch auf 70%-Basis, die First Majestic Silver Corp. zuzurechnen ist, ausgewiesen, was den Besitzanteil von First Majestic am LGJV widerspiegelt. Die in diesem technischen Bericht dargestellten Schätzungen der Mineralreserven wurden unter der Aufsicht von Andrew Pocock, P.Eng., Director, Technical Services bei First Majestic Silver Corp erstellt oder von ihm überprüft. Herr Pocock istr als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 für die Mineralreserven verantwortlich ist. Die Mineralreserven werden innerhalb abbaubarer Strossenformen ausgewiesen, die unter Verwendung einer variablen Net-Smelter-Return-(NSR)-Grenzwertmethode ermittelt wurden. Die NSR-Berechnungsmethode, die Metallpreise, die metallurgischen Gewinnungsraten, die Abbauwürdigkeit und die bei der Reservenbewertung angewandten kommerziellen Bedingungen sind in Abschnitt 15 dieses technischen Berichts beschrieben. Der Metallgehalt wird unter Verwendung von Standard-Gehalts-Tonnage-Beziehungen berechnet, die auf verwässerten Gehalten und abbaubaren Tonnagen basieren. Zu den bei der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven angewandten Modifikationsfaktoren zählen unter anderem Abbaumethoden, Abbauraten, Erzverwässerung, Abgrenzung tauben Materials, Erschöpfung, Cut-off-Gehalte, geotechnische Bedingungen, metallurgische Leistung, Infrastruktur, Betriebsfähigkeit sowie sicherheitsrelevante, umweltbezogene, regulatorische, rechtliche und soziale Erwägungen. Diese Faktoren wurden bei der Abbauplanung, der NSR-Bewertung und der Erstellung der abbaubaren Strossenformen berücksichtigt. Silberäquivalentgehalte (AgÄq) und enthaltene Unzen werden ausschließlich zu Referenzzwecken angegeben, um den Vergleich von polymetallischen Mineralreserven zu erleichtern. AgÄq wurde nicht für die Definition der Mineralreserven herangezogen. Die Tonnage wird in Millionen Tonnen (Mt) angegeben; der Silber-, Gold- und Silberäquivalent-Metallgehalt wird in Millionen Unzen (Moz) angegeben; Kupfer, Blei und Zink werden in Millionen Pfund (Mlb) angegeben. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung der Einzelwerte zu Abweichungen kommen.

Für weitere Informationen zu den hier dargestellten Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, einschließlich der Schätzungsmethoden, der wesentlichen Annahmen, der modifizierenden Faktoren, der Verfahren zur Datenüberprüfung, der metallurgischen Überlegungen und der Grundlage für die Klassifizierung, wird den Lesern empfohlen, den technischen Bericht einzusehen, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt ist und auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar ist.

QUALIFIZIERTE PERSONEN UND Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die hierin offengelegten Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven stützen sich auf Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramme („QA/QC“), Datenüberprüfungsverfahren und Prüfungsprozesse, die im technischen Bericht beschrieben sind.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von David Rowe, CPG, Director of Mineral Development und der qualifizierten Person für die Mineralressourcen, und Andrew Pocock, P.Eng., Director Technical Services und der qualifizierten Person für die Mineralreserven, geprüft und genehmigt. Beide Herren sind qualifizierte Personen im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Über FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko –die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt), die Silber-/Goldmine Santa Elena,die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic betreibt seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, und bietet einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf an. Barren, Ingots, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

„gezeichnet“

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie „suchen“, „rechnen mit“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „Potenzial“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „könnten“, „dürften“, „sollten“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung von Verträgen mit dem Unternehmen durch Vertragspartner; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Entwicklung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Warnhinweis für Investoren aus den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein „ausländischer Privatemittent“ gemäß der Definition in Regel 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten über wissenschaftliche und technische Informationen zu den wesentlichen Mineralprojekten des Emittenten festlegt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die First Majestic Silver Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 21,24USD auf NYSE (26. August 2026, 00:30 Uhr) gehandelt.