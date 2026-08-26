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    Steyr-Motors-Aktie nach Abverkauf kaufen? TKMS im Rüstungsboom! Strategic Resources profitiert vom Stahlbedarf!

    Der weltweite Rüstungsboom sorgt nicht nur bei Herstellern von Panzern, Raketen und Drohnen für volle Auftragsbücher. Auch im Marinesektor wächst der Bedarf und damit die Nachfrage nach Rohstoffen. TKMS braucht für seine U-Boote und Fregatten …

    Steyr-Motors-Aktie nach Abverkauf kaufen? TKMS im Rüstungsboom! Strategic Resources profitiert vom Stahlbedarf!
    Foto: esg-aktien.de
    Der weltweite Rüstungsboom sorgt nicht nur bei Herstellern von Panzern, Raketen und Drohnen für volle Auftragsbücher. Auch im Marinesektor wächst der Bedarf und damit die Nachfrage nach Rohstoffen. TKMS braucht für seine U-Boote und Fregatten dringend hochwertigen Stahl und arbeitet an belastbaren Lieferketten. An dieser Stelle wird Strategic Resources interessant. Denn das Rohstoffunternehmen ist ausgerechnet in Kanada und Nordeuropa aktiv und damit in den beiden Regionen, die auch beim jüngsten TKMS-Megaprojekt eine zentrale Rolle spielen. Die Aktie erscheint günstig. Ist die Aktie von Steyr Motors nach dem Abverkauf günstig? Dieser Meinung sind jedenfalls Analysten. Sie empfehlen die Aktie zum Kauf. Das schwache erste Halbjahr und die gesenkte Prognose seien vor allem als Folge zeitlich verschobener Abrufe im Defence-Geschäft zu bewerten.

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