Steyr-Motors-Aktie nach Abverkauf kaufen? TKMS im Rüstungsboom! Strategic Resources profitiert vom Stahlbedarf! Der weltweite Rüstungsboom sorgt nicht nur bei Herstellern von Panzern, Raketen und Drohnen für volle Auftragsbücher. Auch im Marinesektor wächst der Bedarf und damit die Nachfrage nach Rohstoffen. TKMS braucht für seine U-Boote und Fregatten …



