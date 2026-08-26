Nervenkitzel und Chancen an den Märkten: Warum Infineon, Xpeng und Desert Gold jetzt für Furore sorgen könnten!

Futuristische Zukunftsfantasien und fundamentale Sicherheit treffen an einem Ort, nämlich der Börse, aufeinander. Der globale KI-Boom verlangt nach immer mächtigeren Rechenkapazitäten und Halbleiterunternehmen wie Infineon liefern quasi das …



