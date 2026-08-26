VW-Werke in Gefahr? Vorstand Blume in Emden und Zwickau
- Blume reist zu Betriebsversammlungen nach Emden
- VW-Standorte stehen wegen Sparplänen im Fokus
- Werksschließungen sind laut Blume noch nicht beschlossen
EMDEN/ZWICKAU (dpa-AFX) - Wie geht es weiter mit den VW -Standorten? Nach dem Auftakt in Wolfsburg reist Volkswagen -Chef Oliver Blume am Mittwoch nach Emden und Zwickau. In beiden Werken des Autobauers sind außerordentliche Betriebsversammlungen einberufen, bei denen die VW-Führung der Belegschaft Rede und Antwort zu ankündigten Sparmaßnahmen stehen soll.
Die Produktionen in Ostfriesland und Sachsen stehen seit der Ankündigung weiterer Sparvorhaben Fokus. Sie gehören nach Angaben der VW-Führung neben dem Werk für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover und dem Audi-Werk in Neckersulm zu den Standorten, für die es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er-Jahre gibt.
"Das heißt aber nicht, dass Werksschließungen beschlossen sind", betonte Blume zuletzt immer wieder. Ziel sei es, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen. In Emden und Zwickau hatte VW in den vergangenen Jahren viel Geld in den Umstieg auf Elektromobilität investiert./bch/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 73,20 auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,09 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/+65,30 % bedeutet.
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Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.
Solange die Sozis in Hannover und die Gewerkschaft da mitreden, wird das nie was.