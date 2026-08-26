🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Beschwerden wegen aufgedrängter Verträge

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherzentralen verzeichnen mehr Beschwerden
    • Telefonverträge sollen schriftlich bestätigt werden
    • Bücher und Zeitschriften stehen an erster Stelle
    Mehr Beschwerden wegen aufgedrängter Verträge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen registrieren mehr Ärger über aufgedrängte Verträge etwa für Bücher, Zeitschriften und Glücksspiele. Im ersten Halbjahr wurden dazu mehr als 24.000 Beschwerden erfasst - sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, forderte eine Bestätigungspflicht für langfristige Verträge, die per Telefon entstehen. "Sie müssen mit zeitlichem Abstand in Textform bestätigt werden, sonst sind sie nicht gültig", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

    "Untergeschobene Verträge sind eine echte Kostenfalle", kritisierte Pop. "Verbraucherinnen und Verbraucher werden überrumpelt, etwa am Telefon, und stehen dann mit einem langfristigen Vertrag da, den sie so überhaupt nicht abschließen wollten." Das Problem kenne man seit vielen Jahren. Der Verband fordert daher, dass es endlich eine gesetzliche Schutzregelung geben müsse.

    Häufigste Ärgernisse

    Generell können aufgedrängte Verträge über verschiedene Wege zustande kommen. Bei den rund 24.000 Beschwerden, die deswegen im ersten Halbjahr bei den Verbraucherzentralen eingingen, drehte es sich am häufigsten um den Bereich Bücher, Zeitschriften und Zeitungen mit einem Anteil von 18 Prozent. Mit 14 Prozent folgten digitale Dienste wie zum Beispiel Kündigungsservices zum Beenden von Handyverträgen oder Versicherungen. Zehn Prozent der Beschwerden betrafen Verträge zu Glücksspielen, Gewinnspielen und Lotterien.

    Im Visier stehen Verträge, die bei näherem Überlegen nicht abgeschlossen worden wären. Teils wissen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht, dass sie einen Vertrag geschlossen haben - etwa, wenn von Probeabos die Rede war.

    Plus bei Gesamtzahl der Beschwerden

    Insgesamt landeten bei den Verbraucherzentralen von Januar bis Ende Juni 170.000 Beschwerden zu verschiedenen Anliegen - vier Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025. Die Zahlen basieren den Angaben zufolge auf der Erfassung der Vorgänge in den bundesweit etwa 200 Beratungsstellen der 16 Verbraucherzentralen. Direkte Rückschlüsse auf die Häufigkeit bestimmter Probleme in der Gesamtbevölkerung sind daraus demnach aber nicht ableitbar./sam/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Mehr Beschwerden wegen aufgedrängter Verträge Die Verbraucherzentralen registrieren mehr Ärger über aufgedrängte Verträge etwa für Bücher, Zeitschriften und Glücksspiele. Im ersten Halbjahr wurden dazu mehr als 24.000 Beschwerden erfasst - sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     