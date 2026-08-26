Zoom schlägt die Prognosen – doch dieser Ausblick bremst die Aktie

Doch die Freude hielt nicht lange an. Für das bis Oktober laufende Quartal stellt Zoom erneut rund 1,28 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Das entspricht zwar ungefähr dem Analystenkonsens, reicht aber offenbar nicht aus, um die hohen Erwartungen an die ausgebaute Produktpalette zu erfüllen. Noch kritischer ist, dass der bereinigte Gewinn mit etwa 1,47 US-Dollar je Aktie unter der Bloomberg-Schätzung von 1,50 US-Dollar liegen soll.

Zoom liefert auf den ersten Blick starke Zahlen. Im Ende Juli abgeschlossenen Quartal stieg der Umsatz um 4,9 Prozent auf 1,28 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,27 Milliarden US-Dollar leicht. Der bereinigte Gewinn erreichte 1,55 US-Dollar je Aktie, während lediglich 1,48 US-Dollar erwartet worden waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Quittung kam nach Börsenschluss: Die Zoom-Aktie verlor rund fünf Prozent, nachdem sie den regulären Handel bereits mit einem Minus von fast vier Prozent bei 100,92 US-Dollar beendet hatte. Seit Jahresbeginn hatte die Aktie bereits 21 Prozent gewonnen. Anleger setzten dabei auf neue Produkte und den Wert einer Beteiligung an Anthropic aus einer Partnerschaft von 2023.

Zoom möchte jedoch mehr sein als nur eine Videokonferenz-Plattform. So erweitert das Unternehmen sein Angebot um zahlreiche KI-Tools, darunter Firmentelefonanlagen und Kontaktcenter-Software. Diese bündeln die gesamte Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail, Live-Chat und Messaging in einer einzigen Benutzeroberfläche. Zu beachten ist jedoch, dass die KI-Dienste aufgrund der zugrunde liegenden Modelle von Anbietern wie Anthropic teuer werden können.

Immerhin wächst das wichtige Geschäft mit Großkunden. Der Enterprise-Umsatz legte um 7,8 Prozent auf 787,5 Millionen US-Dollar zu. Die monatliche Abwanderungsrate bei Privatkunden und kleinen Unternehmen blieb mit 2,9 Prozent stabil. Doch genau diese Kundengruppe verliert für Zoom zunehmend an Bedeutung.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zoom Video Communications Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,53 % und einem Kurs von 95,88EUR auf Nasdaq (26. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.





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