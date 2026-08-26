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    Intershop Boosts Operating Profit and Expands Its Digital Commerce Reach

    Intershop delivered robust underlying growth in H1 2026, combining higher recurring earnings, portfolio expansion and solid financing despite lower revaluation gains.

    Intershop Boosts Operating Profit and Expands Its Digital Commerce Reach
    Foto: adobe.stock.com
    • Net income excluding property fair-value changes increased by 18.0% to CHF 33.8 million in H1 2026, supported by higher operating income, lower operating costs and a CHF 4.5 million one-off tax benefit.
    • Total net income reached CHF 67.5 million, down from CHF 175.9 million a year earlier because H1 2025 benefited from significantly higher property revaluation gains.
    • The property portfolio grew to CHF 1.9179 billion, up 9.6% from year-end 2025, driven by revaluations, CHF 9.4 million of investments and acquisitions exceeding disposals.
    • Intershop acquired “The Valley and MOTORWORLD Manufaktur Region Zürich” in Kemptthal, while also selling two investment properties for CHF 34.0 million; after the reporting date, it acquired GEWERBEBAUTEN TPC AG.
    • Portfolio performance improved as the vacancy rate declined from 6.9% to 6.5%; the company remained solidly financed, with a 56.5% equity ratio and a 33.3% loan-to-value ratio.
    • Intershop expects stable full-year net rental income, property-disposal gains of at least CHF 30 million before tax and higher adjusted net income, supporting continuation of its dividend policy.


    Intershop Holding

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    ISIN:CH1338987303WKN:A40A93
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