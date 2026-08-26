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    Intershop legt beim Betriebserfolg zu und erweitert sein Portfolio

    Intershop setzt ihren Wachstumskurs fort: Gewinn, Portfolio und Finanzkraft legen im ersten Halbjahr 2026 deutlich zu, während Leerstände weiter sinken.

    Intershop legt beim Betriebserfolg zu und erweitert sein Portfolio
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Der Reingewinn exklusive Bewertungsveränderungen stieg im 1. Halbjahr 2026 um 18,0 % auf CHF 33,8 Mio.; inklusive Bewertungsveränderungen lag er bei CHF 67,5 Mio.
    • Der Betriebsertrag erhöhte sich trotz eines um 3,1 % tieferen Liegenschaftsertrags auf CHF 49,4 Mio.; zugleich sank der Betriebsaufwand leicht auf CHF 12,4 Mio.
    • Das Immobilienportfolio wuchs per 30. Juni 2026 auf CHF 1’917,9 Mio. – unter anderem durch Aufwertungen, Investitionen von CHF 9,4 Mio. und Transaktionen im Umfang von CHF 110,6 Mio.
    • Intershop erwarb das Areal «The Valley und MOTORWORLD Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal und verkaufte parallel zwei Anlageimmobilien für insgesamt CHF 34,0 Mio.; die Leerstandsquote sank auf 6,5 %.
    • Die Finanzierung bleibt solide: Die Eigenkapitalquote beträgt 56,5 %, während der Verschuldungsgrad (LTV) bei 33,3 % liegt.
    • Für 2026 erwartet Intershop einen stabilen Nettoliegenschaftsertrag, mindestens CHF 30 Mio. Verkaufserfolg vor Steuern und einen Reingewinn exklusive Bewertungsveränderungen über dem Vorjahr, wodurch die Dividendenpolitik fortgeführt werden soll.


    Intershop Holding

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    ISIN:CH1338987303WKN:A40A93
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