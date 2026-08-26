Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown verdient weniger - höhere Kosten drücken
- Finanzierungskosten drücken FFO I um vier Prozent
- Nettomieten stabil, vergleichbar plus 2,7 Prozent
- Jahresziel von 275 bis 305 Millionen Euro bestätigt
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr höhere Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (FFO I) sank im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 143,8 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Gewerbeimmobilienspezialist am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn von 578 Millionen im Vorjahr auf 218,1 Millionen Euro ein. Neben höheren Finanzierungskosten fielen die Bewertungsgewinne im abgelaufenen Halbjahr niedriger aus als im Vorjahr.
Die Nettomieteinnahmen verharrten in den ersten sechs Monaten auf knapp 591 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis legten die Mieten um 2,7 Prozent zu. Vor allem Wohnungen und Hotels entwickelten sich stark, während Aroundtown im Bürogeschäft noch immer eine gedämpfte Nachfrage in Deutschland spürt. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen. Angepeilt ist weiterhin ein operatives Ergebnis von 275 bis 305 Millionen Euro nach 288 Millionen vor einem Jahr. Sein Gewinnziel hatte Aroundtown im April nach dem Ausbau seines Anteils an der Tochter Grand City Properties aufgestockt./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 2,029 auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd..
Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -1,67 %/+96,66 % bedeutet.
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