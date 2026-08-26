Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown verdient weniger - höhere Kosten drücken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 2,029 auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd..

Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -1,67 %/+96,66 % bedeutet.