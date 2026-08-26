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    VIB Vermoegen: Halbjahr nach Plan – neue Meilensteine erreicht

    Stabile Erträge, gestärkte Finanzierung und wachsendes Managementgeschäft: Die VIB Vermögen AG bestätigt ihren Kurs und blickt zuversichtlich auf das Gesamtjahr 2026.

    VIB Vermoegen: Halbjahr nach Plan – neue Meilensteine erreicht
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • VIB Vermögen AG verlief im ersten Halbjahr 2026 planmäßig; die Bruttomieteinnahmen lagen bei 46,8 Mio. Euro, der FFO bei 24,1 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultierte vor allem aus Immobilienverkäufen und dem Wegfall von Zinserträgen aus einem Darlehen an die Branicks Group AG.
    • Das Segment Institutional Business entwickelte sich deutlich positiv: Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen von 3,3 Mio. auf 19,1 Mio. Euro. Für 2026 werden insgesamt Einnahmen aus Immobilienverwaltung von 53 bis 63 Mio. Euro erwartet.
    • Die Assets under Management beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 9,7 Mrd. Euro; die Zahl der betreuten Immobilien sank nach Objektverkäufen auf 240.
    • Im Eigenbestand blieb der Immobilienwert mit 1,8 Mrd. Euro stabil, während die EPRA-Leerstandsquote auf 11,5 % stieg. Die Nettomieteinnahmen betrugen 40,9 Mio. Euro.
    • Die Finanzierungsstruktur wurde gestärkt: Der LTV sank auf 41,2 %, und die Refinanzierung von Schuldscheindarlehen über 58 Mio. Euro mit Fälligkeiten im September 2026 und März 2027 ist sichergestellt.
    • Strategisch wurden ein Joint Venture mit Tristan Capital im Projektentwicklungsgeschäft abgeschlossen und weitere Mietverträge im GreenBiz-Park Erding unterzeichnet, wodurch die Vorvermietung auf 96 % stieg. Die Prognose für 2026 mit einem FFO von 60 bis 70 Mio. Euro wurde bestätigt.

    Der Kurs von VIB Vermoegen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    VIB Vermoegen

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    ISIN:DE000A2YPDD0WKN:A2YPDD
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