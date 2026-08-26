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    Kudelski porteur: 2026 Half-Year Results Signal What’s Next

    Kudelski’s strategic overhaul is gaining traction, with all business segments improving profitability and key growth engines returning to positive revenue momentum.

    Kudelski porteur: 2026 Half-Year Results Signal What’s Next
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Kudelski Group’s transformation is showing progress: all three segments improved their operating results, while Core Digital Security and IoT returned to revenue growth.
    • Group revenues and other operating income reached USD 171.8 million in 1H 2026, down 1.5% year-on-year, while EBITDA improved to USD -11.5 million from USD -19.1 million.
    • Core Digital Security revenue grew 0.7% to USD 104.7 million—the first year-on-year increase in five years—and segment EBITDA improved to USD 5.1 million.
    • Cybersecurity revenue declined 8.9% to USD 45.1 million, but bookings increased strongly, led by 69% growth in Managed Detection and Response (MDR); its gross margin also improved to 85.1%.
    • IoT revenue rose 5.1% to USD 20.3 million, supported by expanded automotive partnerships; its EBITDA loss improved by USD 3.3 million to USD -3.7 million.
    • The Group remained debt-free with USD 64.3 million in cash; management expects stronger second-half revenue, double-digit IoT growth, and approximately break-even free cash flow.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Kudelski porteur is on 26.08.2026.

    The price of Kudelski porteur at the time of the news was 1,4155EUR and did not change compared to the previous day.


    Kudelski porteur

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    ISIN:CH0012268360WKN:915684
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