EDAG Engineering Group: Im 1. Halbjahr 2026 zurück in den schwarzen Zahlen
EDAG startet mit gemischten Vorzeichen ins Jahr 2026: Während der Umsatz sinkt, verbessern sich Ergebnis, Auftragsbestand und Finanzkraft – getragen von starkem Defence-Geschäft.
Foto: mirkomedia - 48191602
- EDAG erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 334,4 Mio. Euro nach 366,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das adjusted EBIT verbesserte sich deutlich von -7,6 Mio. Euro auf 0,3 Mio. Euro; die Marge stieg auf 0,1 Prozent.
- Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 um rund 11 Prozent auf 372,6 Mio. Euro.
- Besonders stark entwickelte sich das Defence-Geschäft: EDAG verdoppelte dort im ersten Halbjahr den Umsatz. Zudem baut das Unternehmen seine Global-Delivery-Strukturen in Indien aus.
- Durch eine Kapitalerhöhung über 50 Mio. Euro und ein Pflichtwandeldarlehen über 25 Mio. Euro stieg die Eigenkapitalquote von 15,1 auf 25,5 Prozent.
- Für 2026 erwartet EDAG einen Umsatzrückgang von etwa 5 bis 0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und eine positive adjusted-EBIT-Marge von bis zu rund 3 Prozent.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei EDAG Engineering Group ist am 26.08.2026.
Der Kurs von EDAG Engineering Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2850EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
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