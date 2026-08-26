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    Kapsch TrafficCom: Das Ergebnis für Q1 2026/27 ist da

    Trotz Umsatzplus und positivem EBIT bleibt die Lage angespannt: Einmaleffekte verzerren den Vergleich, die Verschuldung steigt – dennoch blickt das Management zuversichtlich nach vorn.

    Kapsch TrafficCom: Das Ergebnis für Q1 2026/27 ist da
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Umsatz im ersten Quartal 2026/27 stieg um 5 % auf 105,2 Mio. EUR (Vorjahr: 100,4 Mio. EUR).
    • Das EBIT war mit 2,3 Mio. EUR positiv; im Vorjahresquartal hatte jedoch ein Einmaleffekt von 23 Mio. EUR das Ergebnis deutlich erhöht.
    • Das Periodenergebnis sank auf -1,1 Mio. EUR, das Ergebnis je Aktie auf -0,08 EUR (Vorjahr: 10,3 Mio. EUR bzw. 0,72 EUR).
    • Im Juli verkaufte Kapsch TrafficCom die Mehrheit an der deutschen Tochtergesellschaft tolltickets GmbH; daraus wird bei Abschluss ein positiver EBIT-Effekt erwartet.
    • Mit den Finanzpartnern wurden Eckpunkte einer finanziellen Restrukturierung vereinbart, einschließlich eines Zahlungsaufschubs bis März 2028; der Abschluss der endgültigen Vereinbarung wird im September 2026 erwartet.
    • Die Liquidität bleibt angespannt: Die Nettoverschuldung stieg auf 119 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr 2026/27 erwartet das Management dennoch Umsatz und EBIT über dem Vorjahresniveau.

    Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6950EUR das entspricht einem Plus von +1,40 % seit der Veröffentlichung.


    Kapsch TrafficCom

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    ISIN:AT000KAPSCH9WKN:A0MUZU
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