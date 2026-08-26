Wenig Bewegung vor US-Inflationsindikator und Nvidia

Spät am Abend wird dann Nvidia von großer Relevanz sein für die KI-Fantasie der Anleger, die zuletzt kritischer an das Thema herangehen. Die NordLB sieht darin einen "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Experten hatten zuletzt schon darauf hingewiesen, dass man sich schon an starke Zahlen des Chipriesen gewöhnt hat. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte jüngst angemerkt, dass der Nvidia-Aktienkurs nach den letzten vier Veröffentlichungen stets nachgegeben habe./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 213,7 auf Nasdaq (26. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +31,04 %/+47,42 % bedeutet.