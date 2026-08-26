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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Eon-Kursziel auf 21 Euro an
    • Berenberg stuft Eon von Hold auf Buy hoch
    • Überreaktion eröffnet attraktive Einstiegschance
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Das Fenster der Möglichkeiten ist geöffnet", so der Titel der Kaufempfehlung des Analysten Andrew Fisher vom Dienstag. Der Markt habe auf den jüngsten Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Gas-Regulierungsperiode überreagiert. Die Kurskorrektur biete nun eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz./rob/ag/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 17,83 auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,11 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +6,62 %/+23,46 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 21 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,00, was eine Steigerung von +17,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach dem enttäuschenden Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für Gasnetze. Diskutiert werden die niedrigere Eigenkapitalverzinsung, mögliche höhere Renditen im Stromnetz, ein Einspruch von E.ON und die langfristige Bedeutung des Netzausbaus. Analysten halten den Rückgang für übertrieben, bestätigen Kaufempfehlungen und Kursziele von 20,50 bis 22,70 Euro. Einige sehen eine Kaufchance, andere warten auf Kurse unter 17,50 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber E.ON eingestellt.

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    dpa-AFX
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