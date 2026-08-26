ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro
- Berenberg hebt Eon-Kursziel auf 21 Euro an
- Berenberg stuft Eon von Hold auf Buy hoch
- Überreaktion eröffnet attraktive Einstiegschance
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Das Fenster der Möglichkeiten ist geöffnet", so der Titel der Kaufempfehlung des Analysten Andrew Fisher vom Dienstag. Der Markt habe auf den jüngsten Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Gas-Regulierungsperiode überreagiert. Die Kurskorrektur biete nun eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 17,83 auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,11 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +6,62 %/+23,46 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 21 Euro
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"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".