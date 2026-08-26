Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro

"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".





Mein erster Gedanke, als ich es gestern erfahren habe......wenn die es bei den Gasnetzen der E.ON anwenden könnten, diese wahrlichen Mickerzinsen, die Projekte und Investitionen verhindern und Bestandsnetze mangels Renditeaussichten sogar schrumpfen würde, was kommt dann bei den Stromnetzen der E.ON nach?





Denn noch ist es ja der "Plan", dass die Gasnetze kommend in Wasserstoffnetze...am besten "grüner Wasserstoff" umgenutzt werden sollten....





Also ein wichtiger Pfeiler der aktuell staatlich geplanten Energiewende.





Der Schönheitsfehler ist nur, wenn man E.ON diese miesen "Renditezinsen" anbietet als staatlichen Befehl, staatliche Zwangsbewirtschaftung, dann kann ein gewissenhafter Vorstand und Aufsichtsrat nur mit einem totalen Stopp ALLER Investitionen reagieren, denn alles andere wäre dann absichtliche Vernichtung von Aktionärsvermögen.....wäre sogar Straftatbestand im aktuell gültigen Strafgesetzbuch....Veruntreuung.....





Man fragt sich, bei steigenden Kapitalmarktzinsen und Inflationsraten sowie der Kosten aller Art, was haben die in der Behörde "geraucht"? Ach ich vergaß.....kiffen nun ja legal......und verkiffte Hirne sollen ja seltsam denken?







