dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Stabil vor US-Daten und Nvidia
- Dax vor US-Zinssignalen und Nvidia-Zahlen fast stabil
- New Yorker Börsen legen dank niedriger Ölpreise zu
- Asiens Börsen steigen, Südkoreas Kospi führt klar
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.
USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.
ASIEN: - GEWINNE - Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.
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DAX 26.266,14 +0,6%
XDAX 26.266,84 +0,5%
EuroSTOXX 50 6.455,63 +0,1%
Stoxx50 5.496,59 +0,3%
DJIA 53.577,40 +0,3%
S&P 500 7.677,28 +0,3%
NASDAQ 100 29.209,22 +0,6%
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RENTEN:
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Bund-Future 124,50 -0,2%
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DEVISEN:
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Euro/USD 1,1633 -0,1%
USD/Yen 159,00 -0,1%
Euro/Yen 185,47 -0,2%
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BITCOIN:
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Bitcoin 78.766 -2,4%
(USD, Bitstamp)
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ROHÖL:
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Brent 85,72 -1,55 USD WTI 80,69 -1,67 USD °
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 213,7 auf Nasdaq (26. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +31,04 %/+47,42 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 25.08.2026, 07:35 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 24.08.2026 als Gegenprüfung:
https://www.finanzen.at/index/dax
• boerse.de / dpa-AFX – Frankfurter Börsenschluss vom 24.08.2026:
https://www.boerse.de/nachrichten/Aktien-Frankfurt-Schluss-Dax-recht-stabil-zu-Beginn-einer-wegweisenden-Woche/38545645
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung DAX 26.106,60 (−0,11 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-stabil-zu-beginn-einer-12113627
JAHRESBASIS UND MARKEN
• finanzen.net – DAX-Hoch/Tief 2025: H 24.611,25 · T 19.670,88:
https://www.finanzen.net/index/long-dax/hochtief
• tagesschau – Jahresschluss 2025: C 24.490,41:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-kursgewinne-aktien-wallstreet-100.html
• Daily- und Jahrespivots: eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Methode auf den oben belegten Xetra-Werten.
P = (H + T + C) / 3; R1 = 2P − T; S1 = 2P − H; R2/S2 = P ± (H − T); R3/S3 nach Floor-Trader.
USA / VORGABEN
• CNBC – Dow-Schluss 53.417,16 (+0,26 %), S&P-500- und Nasdaq Composite-Schlüsse vom 24.08.2026:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• Nasdaq OMX / MarketScreener – Nasdaq-100-Schluss 29.023,18 (−0,97 %) vom 24.08.2026:
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Google Finance – Gegenprüfung NDX 29.023,18 (−0,97 %):
https://www.google.com/finance/beta/quote/.IXIC:INDEXNASDAQ
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated 90,43 USD (−1,94 %) am 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• CNBC – Ölpreisreaktion nach Iran-Sanktionen:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• TradingEconomics – Brent-Kurs vom 24.08.2026:
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
• onvista / dpa-AFX – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://www.onvista.de/news/2026/08-24-tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-0-10-26545972
• Ariva – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-12113577
• Conference Board – US-Verbrauchervertrauen am 25.08.2026, 10:00 ET = 16:00 MESZ:
https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence/
• Investing.com – US CB Consumer Confidence am 25.08.2026 um 16:00 MESZ:
https://www.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
BESSENT / IRAN
• Bloomberg – Live-Updates zur Pressekonferenz: ca. 60 iranische Einheiten, weitere Finanzinstitution angekündigt:
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-08-24/bessent-news-conference-on-iran-live-updates
• CNN – Einordnung als „warning shot“; keine unmittelbaren großen Sekundärsanktionen benannt:
https://www.cnn.com/2026/08/24/world/live-news/iran-war-trump
• NBC News – Sanktionen zu Shipping, Öl, Krypto, Gold und Luftfahrt; kaum unmittelbare Marktreaktion:
https://www.nbcnews.com/business/economy/bessent-iran-sanctions-d-day-rcna594103
• Politico – „Operation Economic Outcast“ und „warning shot“:
https://www.politico.com/news/2026/08/24/bessent-iran-economy-01047365
• The Hill – ca. 60 Einheiten, Personen und Schiffe; Forderung nach Schließung von Iran-Bank-Melli-Filialen:
https://thehill.com/homenews/administration/6047366-iran-economy-sanctions-bessent-trump/
HINWEISE
• Das Bild nutzt ausschließlich DAX-Xetra-Kassadaten. US- und Ölwerte dienen nur der marktlichen Einordnung.
• Bereiche, Absicherungen, Ziele und Verhältnisse sind Szenarien und keine Orderaufforderung.
• Die drei Tageskerzen sind eine eigene Darstellung auf Basis belegter OHLC-Werte.
• Bei Veröffentlichung nach 09:00 MESZ bitte die dann laufende Xetra-Lage kurz gegenprüfen; das Vortages-OHLC und die daraus berechneten Pivots bleiben unverändert.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN (klickbar)
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
- Alle Zeitangaben in MESZ.
- Die Kerzen sind eine eigene Darstellung aus belegten OHLC-Werten.
- Die Kerzenformationen sind eine Einordnung „aus meiner Sicht“, keine
Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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DISCLAIMER
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe