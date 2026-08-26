Stabil vor US-Daten und Nvidia

DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.

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DAX 26.266,14 +0,6%

XDAX 26.266,84 +0,5%

EuroSTOXX 50 6.455,63 +0,1%

Stoxx50 5.496,59 +0,3%



DJIA 53.577,40 +0,3%

S&P 500 7.677,28 +0,3%

NASDAQ 100 29.209,22 +0,6%

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RENTEN:



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Bund-Future 124,50 -0,2%

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DEVISEN:



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Euro/USD 1,1633 -0,1%

USD/Yen 159,00 -0,1%

Euro/Yen 185,47 -0,2%

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BITCOIN:



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Bitcoin 78.766 -2,4%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 85,72 -1,55 USD WTI 80,69 -1,67 USD °



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 213,7 auf Nasdaq (26. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +31,04 %/+47,42 % bedeutet.



