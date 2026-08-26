DroneShield crasht zweistellig – die Zahlen zeigen, was Anleger stört

Auch operativ hat sich das Bild deutlich verschlechtert. Das bereinigte EBITDA drehte von plus 8,0 Millionen auf minus 12,4 Millionen AUD. Gleichzeitig fiel die Bruttomarge von 65,3 auf 60,0 Prozent. DroneShield nennt unter anderem einen ungünstigeren Produktmix, Währungseffekte, Abschreibungen auf Rohmaterialien sowie stark gestiegene Personal- und Betriebskosten als Gründe. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich binnen eines Jahres von 363 auf 535.

DroneShield ist beim Umsatz um 74 Prozent gewachsen – doch Anleger reagieren hart: Die Aktie brach im australischen Handel um bis zu 12,5 Prozent ein. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Erlöse auf den Rekordwert von 125,8 Millionen Australische Dollar (rund 77,5 Millionen Euro) nach 72,3 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich stand jedoch ein Verlust von 32,2 Millionen Australischen Dollar (rund 19,8 Millionen Euro), nachdem das Unternehmen ein Jahr zuvor noch 2,1 Millionen Australische Dollar verdient hatte.

Der stärkste Lichtblick steckt im wiederkehrenden Geschäft. Die wiederkehrenden Umsätze sprangen um 229 Prozent auf 11,5 Millionen AUD und machten inzwischen 9,2 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Mehr als 4.000 softwarefähige Systeme sind bereits im Einsatz. Mit neuen KI-fähigen Produkten und zusätzlichen Abonnements will DroneShield diesen Anteil weiter erhöhen.

Finanziell verfügt das Unternehmen trotz der Verluste weiter über einen beträchtlichen Puffer. Zum Halbjahresende lagen Cash und Termingelder bei rund 180 Millionen AUD, DroneShield ist schuldenfrei. Der operative Mittelabfluss erhöhte sich allerdings von 8,7 auf 10,3 Millionen AUD. Gleichzeitig wurden die Lagerbestände auf 85 Millionen AUD hochgefahren, unter anderem zur Vorbereitung neuer Produkte in der zweiten Jahreshälfte 2026 und 2027.

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Ein zusätzlicher Risikofaktor bleibt die australische Börsenaufsicht ASIC. Sie untersucht Mitteilungen an die Börse aus November 2025 sowie damalige Geschäfte mit DroneShield-Aktien. Welche Konsequenzen daraus entstehen könnten, kann das Unternehmen derzeit nicht beziffern.

Für Anleger ist der Gegensatz damit extrem: Rekordumsatz und explodierende wiederkehrende Erlöse auf der einen Seite, sinkende Margen und mehr als 32 Millionen AUD Verlust auf der anderen. Die zweistellige Kursreaktion zeigt, worauf der Markt heute stärker schaut: Wachstum allein reicht nicht mehr – DroneShield muss nun beweisen, dass daraus wieder Profitabilität werden kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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