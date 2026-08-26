🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Rekordumsatz, Verlustschock

    437 Aufrufe 437 0 Kommentare 0 Kommentare

    DroneShield crasht zweistellig – die Zahlen zeigen, was Anleger stört

    DroneShield wächst rasant – die Aktie fällt dennoch zweistellig. Anleger stören sich an etwas, das im Rekordumsatz leicht untergeht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordumsatz von 125,8 Millionen AUD, aber Verlust
    • EBITDA fällt auf minus 12,4 Millionen AUD
    • Wiederkehrende Umsätze steigen, Gewinne bleiben aus
    • Report: KI braucht Strom
    Rekordumsatz, Verlustschock - DroneShield crasht zweistellig – die Zahlen zeigen, was Anleger stört
    Foto: DroneShield

    DroneShield ist beim Umsatz um 74 Prozent gewachsen – doch Anleger reagieren hart: Die Aktie brach im australischen Handel um bis zu 12,5 Prozent ein. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Erlöse auf den Rekordwert von 125,8 Millionen Australische Dollar (rund 77,5 Millionen Euro) nach 72,3 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich stand jedoch ein Verlust von 32,2 Millionen Australischen Dollar (rund 19,8 Millionen Euro), nachdem das Unternehmen ein Jahr zuvor noch 2,1 Millionen Australische Dollar verdient hatte.

    Auch operativ hat sich das Bild deutlich verschlechtert. Das bereinigte EBITDA drehte von plus 8,0 Millionen auf minus 12,4 Millionen AUD. Gleichzeitig fiel die Bruttomarge von 65,3 auf 60,0 Prozent. DroneShield nennt unter anderem einen ungünstigeren Produktmix, Währungseffekte, Abschreibungen auf Rohmaterialien sowie stark gestiegene Personal- und Betriebskosten als Gründe. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich binnen eines Jahres von 363 auf 535.

    Der stärkste Lichtblick steckt im wiederkehrenden Geschäft. Die wiederkehrenden Umsätze sprangen um 229 Prozent auf 11,5 Millionen AUD und machten inzwischen 9,2 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Mehr als 4.000 softwarefähige Systeme sind bereits im Einsatz. Mit neuen KI-fähigen Produkten und zusätzlichen Abonnements will DroneShield diesen Anteil weiter erhöhen.

    Finanziell verfügt das Unternehmen trotz der Verluste weiter über einen beträchtlichen Puffer. Zum Halbjahresende lagen Cash und Termingelder bei rund 180 Millionen AUD, DroneShield ist schuldenfrei. Der operative Mittelabfluss erhöhte sich allerdings von 8,7 auf 10,3 Millionen AUD. Gleichzeitig wurden die Lagerbestände auf 85 Millionen AUD  hochgefahren, unter anderem zur Vorbereitung neuer Produkte in der zweiten Jahreshälfte 2026 und 2027. 

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Ein zusätzlicher Risikofaktor bleibt die australische Börsenaufsicht ASIC. Sie untersucht Mitteilungen an die Börse aus November 2025 sowie damalige Geschäfte mit DroneShield-Aktien. Welche Konsequenzen daraus entstehen könnten, kann das Unternehmen derzeit nicht beziffern.

    Für Anleger ist der Gegensatz damit extrem: Rekordumsatz und explodierende wiederkehrende Erlöse auf der einen Seite, sinkende Margen und mehr als 32 Millionen AUD Verlust auf der anderen. Die zweistellige Kursreaktion zeigt, worauf der Markt heute stärker schaut: Wachstum allein reicht nicht mehr – DroneShield muss nun beweisen, dass daraus wieder Profitabilität werden kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordumsatz, Verlustschock DroneShield crasht zweistellig – die Zahlen zeigen, was Anleger stört DroneShield wächst rasant – die Aktie fällt dennoch zweistellig. Anleger stören sich an etwas, das im Rekordumsatz leicht untergeht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     