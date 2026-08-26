JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Basler, Spezialist für Maschinelles Sehen, habe starke Zahlen vorgelegt. Comtesse setzt im zweiten Halbjahr allerdings an erster Stelle auf Bechtle und Inficon./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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