TUI greift mit Sundeals an – Was macht die Aktie?

Schätzungen aus der Branche zufolge stehen günstige Reisen für rund ein Drittel des europäischen Reisemarktes. TUI-Chef Sebastian Ebel bezifferte den eigenen Marktanteil im niedrigeren Preissegment bislang lediglich auf zehn bis 15 Prozent. Sundeals soll diese Lücke schließen und TUI gegenüber Konkurrenten wie Love Holidays besser positionieren.

TUI möchte nicht mehr nur im Segment der höherpreisigen Pauschalreisen punkten. Wie das Handelsblatt berichtet, hat Europas größter Reisekonzern im Juli in Großbritannien mit Sundeals eine neue Budgetmarke gestartet. Das Prinzip: Im Basispaket sind lediglich Flug und Hotel enthalten. Mietwagen, Ausflüge oder weitere Leistungen müssen Kunden zusätzlich buchen. Damit zielt TUI auf ein Geschäft, in dem noch überraschend viel Luft nach oben ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als Budgetreisen gelten in der Regel Angebote unter 750 Euro pro Person. Das Potenzial ist gewaltig: 2025 wurden weltweit 6,15 Billionen US-Dollar für Freizeitreisen ausgegeben. Rund zwei Billionen US-Dollar davon entfielen auf Europa. Trotzdem hält der Konzern das Risiko klein. Laut Ebel fließen 90 Prozent der Anstrengungen weiterhin in TUI und zehn Prozent in Sundeals.

Für deutsche Schnäppchenjäger gibt es allerdings einen Haken: Die neue Marke bleibt ihnen vorerst verwehrt. Der Grund ist L’tur. Die etablierte Tochter deckt das Budgetsegment in Deutschland bereits ab und soll eigenständig bleiben. Während L’tur Reisen online, über TUI-Agenturen und in mehr als 100 eigenen Shops verkauft, setzt Sundeals ausschließlich auf das Internet – passend zum britischen Markt, in dem es deutlich weniger Reisebüros gibt.

Großbritannien ist damit der Testlauf. Die Plattform lässt sich zwar leicht auf weitere Länder ausrollen, doch einen Zeitplan gibt es laut TUI nicht. Deutschland bleibt also bei L’tur, während TUI mit Sundeals testet, wie viel Wachstum unterhalb der Kernmarke noch möglich ist.

Die TUI-Aktie steht im frühen Handel an der Börse Frankfurt am Mittwochmorgen leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 7,12 Euro (Stand: 08:00 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 7,14EUR auf Tradegate (26. August 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.





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