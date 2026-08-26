NVIDIA mit sehr schwacher Entwicklung

Nach dem Anstieg auf 227,92 US-Dollar drehte die Stimmung jedoch überraschend. Zu Beginn dieser Woche fiel die NVIDIA-Aktie wieder in den zuvor verlassenen Abwärtstrend zurück. Nun warten die Anleger gespannt auf neue Impulse durch die Quartalszahlen.

Das letzte markante Rekordhoch erreichte NVIDIA Mitte Mai auf dem Höhepunkt der KI-Euphorie bei 236,54 US-Dollar. Anschließend ging die Aktie in eine geordnete Konsolidierung über. Der Kurs fiel dabei bis zum 200-Tage-Durchschnitt, der bei 191,00 US-Dollar lag. Nach einem Doppelboden in diesem Bereich kehrten die Käufer zurück. Die Aktie nahm erneut die obere Begrenzung des Abwärtstrends ins Visier und konnte Anfang dieses Monats sogar darüber ausbrechen.

Jetzt müssen die Quartalszahlen überzeugen

Sollten die heute präsentierten Zahlen und der Ausblick die Anleger enttäuschen, könnte der Verkaufsdruck deutlich zunehmen. Fällt die Aktie unter 207,25 US-Dollar, wäre aus charttechnischer Sicht ein schneller Rückgang auf 195,00 US-Dollar möglich. Darunter rücken die Julitiefs bei 191,00 US-Dollar in den Fokus. Ein solcher Kursverlauf könnte entsprechend neue Verkaufsorders auslösen.

Es gibt allerdings auch das umgekehrte Szenario: Überzeugen die Zahlen und der Ausblick, könnte die Aktie wieder nach oben durchstarten. Dafür müsste NVIDIA aus technischer Sicht zunächst den Bereich um 222,87 US-Dollar nachhaltig überwinden.

Gelingt dieser Schritt, wäre der Weg zurück zu den bisherigen Rekordständen bei 236,54 US-Dollar frei. Gleichzeitig könnte sich der zuletzt gesehene Abwärtstrend im Nachhinein als bullische Flagge erweisen – also als eine zwischenzeitliche Verschnaufpause innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends.

Mittelfristig könnte eine solche Entwicklung sogar weiteres Kurspotenzial eröffnen. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis auf 255,55 US-Dollar denkbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 222,87 US-Dollar

Kursziel : 227,92 und 236,54 US-Dollar

Renditechance via DN0K45 : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0K45 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,27 - 2,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 185,8851 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 185,8851 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 212,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 236,54 US-Dollar Hebel: 7,95 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1CDB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,39 - 2,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 239,6097 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 239,6097 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 212,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,52 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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