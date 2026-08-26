Gewinne, Gewinne, Gewinne…

Entscheidend ist nun die Marke von 308,20 US-Dollar. Wird dieser Widerstand überwunden, eröffnet sich weiteres Potenzial bis zu den Rekordständen bei 348,08 US-Dollar. Gleichzeitig ist die Aktie technisch bereits überkauft, weshalb ein Rücksetzer wahrscheinlicher wird.

Wer bereits Anfang August eine Long-Position auf AEM eingegangen ist, sollte jetzt über erste Gewinnmitnahmen nachdenken. Zumindest sollte die Verlustbegrenzung deutlich nach oben angepasst werden.

Im Idealfall fällt die Aktie dabei noch einmal auf 273,08 US-Dollar zurück. Dort könnten sich anschließend neue Einstiegschancen auf der Long-Seite ergeben, beispielsweise über den weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein. Spätestens bei 255,51 US-Dollar sollte die Aktie jedoch wieder nach oben drehen. Andernfalls wäre das bullische Szenario deutlich gefährdet.

Wie sich AEM letztlich entwickelt, hängt nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung des Goldpreises ab.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Buy-Limit-Order : 273,08 US-Dollar

Kursziel : 348,08 US-Dollar

Renditechance via DN4XEA : 220 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Agnico Eagle Minerals Ltd. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4XEA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,51 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 205,9518 US-Dollar Basiswert: Agnico Eagle Minerals Ltd. KO-Schwelle: 205,9518 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,52 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 348,08 US-Dollar Hebel: 12,44 Kurschance: + 220 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8Z42 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,80 - 1,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 243,1677 US-Dollar Basiswert: Agnico Eagle Minerals Ltd. KO-Schwelle: 243,1677 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,52 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,40 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.