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    Ölpreis

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    Brent-Ölpreis stabil bei 85,82 USD

    Der Brent-Ölpreis zeigt kaum Bewegung und notiert stabil bei 85,82 USD. Der Markt wartet auf neue Impulse.

    Ölpreis - Brent-Ölpreis stabil bei 85,82 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Brent-Ölpreis zeigt sich weitgehend unverändert und notiert bei 85,82USD. Mit einer Veränderung von nur +0,09 % bleibt der Markt ohne klare Richtung und wartet auf neue Impulse.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,65 %
    1 Monat -9,13 %
    3 Monate -8,74 %
    1 Jahr +25,36 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Öl (Brent) investiert, lag der Preis bei 70,82108USD. Heute notiert Öl (Brent) bei 85,82USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.117,9USD wert – ein Zuwachs von +21,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Iran-Krise und der möglichen Öffnung der Straße von Hormus auf Brent. Berichte über wieder zunehmende, teils militärisch eskortierte Tankertransporte sowie Gespräche über sichere Routen könnten das Angebot stabilisieren und den Ölpreis drücken. Gleichzeitig werden eine erneute Eskalation, Sanktionen und eine mögliche Blockade als preistreibende Risiken diskutiert.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Neben physischen Angebots- und Nachfrageströmen wird der Brent-Ölpreis stark von den Finanzmärkten beeinflusst. Erwartungen an die Geldpolitik, insbesondere das Zinsniveau und die Entwicklung des US-Dollars, spielen eine wichtige Rolle, da Öl international in US-Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollar kann den Ölpreis dämpfen, während ein schwächerer Dollar oft unterstützend wirkt. Auch spekulative Positionierungen an den Terminmärkten, Absicherungsstrategien von Produzenten und die Nachfrage institutioneller Investoren beeinflussen die Preisentwicklung. Fördermengen, geopolitische Risiken und makroökonomische Daten treffen damit auf finanzielle Erwartungen, was Brent-Öl zu einem der volatilsten und meistbeobachteten Rohstoffe macht.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -0,27 %
    -6,65 %
    -9,13 %
    -8,74 %
    +25,36 %
    +1,56 %
    +21,18 %
    +71,87 %
    +33,88 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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