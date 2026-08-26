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    elumeo: Halbjahresbericht zum 30.06.2026 veröffentlicht

    elumeo meldet ein Comeback in die Gewinnzone: Trotz leicht rückläufiger Erlöse steigen Marge und Ergebnis – gestützt von Sparprogrammen und einer millionenschweren Klage gegen Vodafone.

    elumeo: Halbjahresbericht zum 30.06.2026 veröffentlicht
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • elumeo SE kehrte im ersten Halbjahr 2026 zur Profitabilität zurück: Das bereinigte EBITDA stieg von –478.000 Euro auf +20.000 Euro.
    • Der Umsatz sank erwartungsgemäß um 3,8 % auf 19,5 Mio. Euro gegenüber 20,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Die Rohertragsmarge verbesserte sich deutlich von 46,1 % auf 49,9 %.
    • Durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen gingen Vertriebs- und Verwaltungskosten um 4,8 % auf 10,2 Mio. Euro zurück; die Personalaufwendungen sanken um 13,1 % auf 3,4 Mio. Euro.
    • Die Juwelo Deutschland GmbH reichte mit Prozessfinanzierung eine Schadensersatzklage gegen Vodafone wegen mutmaßlich überhöhter Einspeiseentgelte über 14 Jahre ein; gefordert wird ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatzveränderung zwischen –7 % und +10 %, Rohertragsmarge von 47 % bis 49 % und bereinigtes EBITDA zwischen –0,5 Mio. und +1,5 Mio. Euro.

    Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.


    elumeo

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    ISIN:DE000A11Q059WKN:A11Q05
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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