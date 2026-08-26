elumeo: Halbjahresbericht zum 30.06.2026 veröffentlicht
elumeo meldet ein Comeback in die Gewinnzone: Trotz leicht rückläufiger Erlöse steigen Marge und Ergebnis – gestützt von Sparprogrammen und einer millionenschweren Klage gegen Vodafone.
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- elumeo SE kehrte im ersten Halbjahr 2026 zur Profitabilität zurück: Das bereinigte EBITDA stieg von –478.000 Euro auf +20.000 Euro.
- Der Umsatz sank erwartungsgemäß um 3,8 % auf 19,5 Mio. Euro gegenüber 20,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die Rohertragsmarge verbesserte sich deutlich von 46,1 % auf 49,9 %.
- Durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen gingen Vertriebs- und Verwaltungskosten um 4,8 % auf 10,2 Mio. Euro zurück; die Personalaufwendungen sanken um 13,1 % auf 3,4 Mio. Euro.
- Die Juwelo Deutschland GmbH reichte mit Prozessfinanzierung eine Schadensersatzklage gegen Vodafone wegen mutmaßlich überhöhter Einspeiseentgelte über 14 Jahre ein; gefordert wird ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatzveränderung zwischen –7 % und +10 %, Rohertragsmarge von 47 % bis 49 % und bereinigtes EBITDA zwischen –0,5 Mio. und +1,5 Mio. Euro.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
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