Öl-Crash und Nvidia-Fieber: Dieser Mittwoch könnte die Märkte bewegen

Der Iran teilte mit, dass die Gespräche mit Oman über die Verwaltung der Meerenge wieder aufgenommen wurden. Der Konflikt im Nahen Osten belastet die Ölmärkte seit Monaten und hatte zuletzt neue Sorgen über steigende Inflation ausgelöst.

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch gestiegen. Auslöser waren fallende Ölpreise und sinkende Anleiherenditen. Anleger hoffen darauf, dass die strategisch wichtige Straße von Hormus bald wieder für die Schifffahrt geöffnet werden könnte. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Märkte auf den nächsten großen Test für den KI-Boom: die Quartalszahlen von Nvidia.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Hoffnung auf eine Entspannung reichte aus, um die Börsen zu stützen. Der japanische Nikkei-Index legte um 0,8 Prozent zu, der südkoreanische Kospi gewann 1,3 Prozent. Auch die Wall Street hatte am Dienstag freundlich geschlossen. Der Dow Jones stieg um 0,3 Prozent, die Nasdaq legte um 0,7 Prozent zu.

Auch für den deutschen Handel zeichnet sich ein ruhiger Start ab. Der DAX dürfte zunächst kaum verändert eröffnen. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex nach positiven Konjunkturdaten 0,6 Prozent höher bei 26.266 Punkten geschlossen.

Hormus-Hoffnung drückt Ölpreise

Die Ölpreise gaben am Mittwoch deutlich nach. Brent-Rohöl verlor 2,30 US-Dollar oder 2,6 Prozent und notierte bei 86,28 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI fiel um 2,08 US-Dollar oder 2,53 Prozent auf 80,29 US-Dollar.

"Der Markt reagiert weiterhin auf die Entwicklungen rund um die Schifffahrt durch die Straße von Hormus", zitiert Reuters Mitsuru Muraishi, Analyst bei Fujitomi Securities. Die Aussicht auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Iran und Oman habe Verkäufe ausgelöst. Gleichzeitig begrenze die Unsicherheit über die weitere Entwicklung stärkere Rückgänge.

Über die Straße von Hormus werden normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgas-Transporte abgewickelt. Der Schiffsverkehr bleibt derzeit jedoch stark eingeschränkt. Nach Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes Kpler passierten zuletzt nur fünf Frachtschiffe die Wasserstraße. Der Durchschnitt der vergangenen zehn Tage lag bei 15 Schiffen.

Nvidia im Mittelpunkt der Anleger

Nach der geopolitischen Entspannung richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf Nvidia. Die Anleger erwarten die Quartalszahlen des KI-Chipherstellers und wollen wissen, ob der enorme Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz nachhaltig bleibt.

"Die Frage ist weniger, ob Nvidia die Erwartungen übertrifft, sondern vielmehr, wie deutlich die Übertreffung ausfällt", sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo in Singapur. Entscheidend sei, ob die Prognosen ausreichen, um die Gewinnerwartungen der Märkte weiter nach oben zu treiben.

Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 82,8 Prozent auf 104,20 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge soll im zweiten und dritten Quartal bei rund 75 Prozent liegen.

Anleger warten auf Inflationsdaten und Jackson Hole

Am Devisenmarkt herrschte vor den neuen US-Inflationsdaten Ruhe. Investoren warten zudem gespannt auf das Treffen der US-Notenbank in Jackson Hole am Wochenende.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt bei 4,634 Prozent, nachdem sie am Dienstag um 6,5 Basispunkte gefallen war.

Ökonomin Kristina Clifton von der Commonwealth Bank of Australia warnte jedoch, dass niedrigere Renditen nicht die grundlegenden Probleme der USA lösen würden. Der steigende Schuldenstand und die wachsenden Zinskosten blieben zentrale Herausforderungen.

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Gold profitierte weiter von den Sorgen um die US-Finanzen. Der Preis lag zuletzt bei 4.646,08 US-Dollar je Unze und damit knapp unter dem jüngsten Dreimonatshoch.

Yen bleibt unter Beobachtung

Der Yen stabilisierte sich bei 159,14 Yen je US-Dollar. Damit blieb die japanische Währung deutlich unter den Niveaus, die im vergangenen Monat eine gemeinsame Intervention von US-amerikanischen und japanischen Behörden ausgelöst hatten.

Eine Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen erwartet, dass die Bank of Japan schneller als bisher angenommen handeln und die Zinsen im September erneut erhöhen könnte.

Auch Kryptowährungen legten weiter zu. Bitcoin stieg um zeitweise 0,8 Prozent auf 78.829,03 US-Dollar. Ether gewann 0,7 Prozent auf 2.453,10 US-Dollar. Seit Monatsbeginn liegen beide Kryptowährungen deutlich im Plus.

Die wichtigsten Termine des Tages im Blick

Neben den Entwicklungen an den Märkten richten Anleger ihren Blick auf die wichtigsten Wirtschaftstermine des Tages. Der wO-Tagesausblick liefert einen Überblick über anstehende Konjunkturdaten, Notenbanktermine und weitere marktbewegende Ereignisse. Damit starten Anleger gut vorbereitet in den Handelstag.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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