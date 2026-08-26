Aktien Frankfurt Ausblick
Wenig Bewegung vor US-Preisdaten und Nvidia
- Dax vor Zinssignalen und Nvidia-Zahlen im Wartemodus
- Sinkende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen
- Eon steigt, SAP fällt, Qiagen legt deutlich zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt im Wartemodus. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia etwas langsamer angehen.
Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn für den deutschen Leitindex eine kaum veränderte Eröffnung bei 26.255 Punkten. Das Rekordhoch von gut 26.574 Punkten bleibt im Blick. Weiter sinkende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen.
Am Nachmittag werden vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, mit dem PCE-Deflator nochmals Inflationserkenntnisse erwartet, die für die US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Die NordLB geht für Juli davon aus, dass daraus nur ein dezenter Preisanstieg ablesbar sein wird, was die Märkte möglicherweise etwas beruhigen könne.
Spät am Abend wird dann Nvidia von großer Relevanz sein für die KI-Fantasie der Anleger, die zuletzt kritischer an das Thema herangehen. Experten hatten zuletzt schon darauf hingewiesen, dass man sich an starke Zahlen des Chipriesen gewöhnt habe. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte jüngst angemerkt, dass der Nvidia-Aktienkurs nach den letzten vier Veröffentlichungen stets nachgegeben habe.
Eon gewannen vorbörslich auf Tradegate 1,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Privatbank Berenberg hatte die Titel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Kurskorrektur biete eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz, hieß es dazu.
SAP verloren rund 2 Prozent auf Tradegate angesichts einer gestrichenen Kaufempfehlung durch die UBS. Die Aktien des Software-Konzerns seien vernünftig bewertet, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Analyst Michael Briest.
Qiagen zogen auf Tradegate um 1,7 Prozent an. Händler verwiesen auf Berichte, denen zufolge der Diagnostikkonzern mit den Private-Equity-Häusern EQT und KKR Gespräche über einen Verkauf zu einem Preis von 50 Dollar pro Aktie laufen sollen. Die Qiagen-Papiere stehen seit der Bekanntgabe des Chefwechsels am Montagnachmittag tendenziell unter Druck./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 183,2 auf Tradegate (26. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +52,61 %/+71,68 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 25.08.2026, 07:35 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 24.08.2026 als Gegenprüfung:
https://www.finanzen.at/index/dax
• boerse.de / dpa-AFX – Frankfurter Börsenschluss vom 24.08.2026:
https://www.boerse.de/nachrichten/Aktien-Frankfurt-Schluss-Dax-recht-stabil-zu-Beginn-einer-wegweisenden-Woche/38545645
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung DAX 26.106,60 (−0,11 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-stabil-zu-beginn-einer-12113627
JAHRESBASIS UND MARKEN
• finanzen.net – DAX-Hoch/Tief 2025: H 24.611,25 · T 19.670,88:
https://www.finanzen.net/index/long-dax/hochtief
• tagesschau – Jahresschluss 2025: C 24.490,41:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-kursgewinne-aktien-wallstreet-100.html
• Daily- und Jahrespivots: eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Methode auf den oben belegten Xetra-Werten.
P = (H + T + C) / 3; R1 = 2P − T; S1 = 2P − H; R2/S2 = P ± (H − T); R3/S3 nach Floor-Trader.
USA / VORGABEN
• CNBC – Dow-Schluss 53.417,16 (+0,26 %), S&P-500- und Nasdaq Composite-Schlüsse vom 24.08.2026:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• Nasdaq OMX / MarketScreener – Nasdaq-100-Schluss 29.023,18 (−0,97 %) vom 24.08.2026:
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Google Finance – Gegenprüfung NDX 29.023,18 (−0,97 %):
https://www.google.com/finance/beta/quote/.IXIC:INDEXNASDAQ
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated 90,43 USD (−1,94 %) am 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• CNBC – Ölpreisreaktion nach Iran-Sanktionen:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• TradingEconomics – Brent-Kurs vom 24.08.2026:
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
• onvista / dpa-AFX – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://www.onvista.de/news/2026/08-24-tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-0-10-26545972
• Ariva – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-12113577
• Conference Board – US-Verbrauchervertrauen am 25.08.2026, 10:00 ET = 16:00 MESZ:
https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence/
• Investing.com – US CB Consumer Confidence am 25.08.2026 um 16:00 MESZ:
https://www.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
BESSENT / IRAN
• Bloomberg – Live-Updates zur Pressekonferenz: ca. 60 iranische Einheiten, weitere Finanzinstitution angekündigt:
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-08-24/bessent-news-conference-on-iran-live-updates
• CNN – Einordnung als „warning shot“; keine unmittelbaren großen Sekundärsanktionen benannt:
https://www.cnn.com/2026/08/24/world/live-news/iran-war-trump
• NBC News – Sanktionen zu Shipping, Öl, Krypto, Gold und Luftfahrt; kaum unmittelbare Marktreaktion:
https://www.nbcnews.com/business/economy/bessent-iran-sanctions-d-day-rcna594103
• Politico – „Operation Economic Outcast“ und „warning shot“:
https://www.politico.com/news/2026/08/24/bessent-iran-economy-01047365
• The Hill – ca. 60 Einheiten, Personen und Schiffe; Forderung nach Schließung von Iran-Bank-Melli-Filialen:
https://thehill.com/homenews/administration/6047366-iran-economy-sanctions-bessent-trump/
HINWEISE
• Das Bild nutzt ausschließlich DAX-Xetra-Kassadaten. US- und Ölwerte dienen nur der marktlichen Einordnung.
• Bereiche, Absicherungen, Ziele und Verhältnisse sind Szenarien und keine Orderaufforderung.
• Die drei Tageskerzen sind eine eigene Darstellung auf Basis belegter OHLC-Werte.
• Bei Veröffentlichung nach 09:00 MESZ bitte die dann laufende Xetra-Lage kurz gegenprüfen; das Vortages-OHLC und die daraus berechneten Pivots bleiben unverändert.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
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Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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