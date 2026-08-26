Vorschriften, Mietverträge und ein als kompliziert empfundener Installationsprozess bremsen die Verbreitung von Solarenergie

Für 53 % der aktiven Solarnutzer war die einfache Selbstinstallation der ausschlaggebende Kaufgrund, während falsche Vorstellungen bezüglich Vorschriften und Mietrechten 76 % der interessierten Verbraucher zurückhalten.

DÜSSELDORF, Deutschland, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- Deutsche Verbraucher sind an Solarenergie interessiert, doch die Angst vor Bürokratie und technischen Schwierigkeiten bremst weiterhin die breite Einführung. Laut einer neuen Studie von Zendure, einem weltweit führenden Anbieter von Plug-in-HEMS (Home Energy Management Systems), zeigen 76 Prozent der befragten Haushalte ohne Solaranlage starkes Interesse an privaten Solaranlagen. Allerdings halten sie praktische Alltagsbarrieren davon ab, den Schritt zu wagen: 29 Prozent der Mieter sind sich über ihre Installationsrechte unsicher, 27 Prozent fühlen sich von Vorschriften und Papierkram überfordert und 22 Prozent halten die Installation für zu kompliziert. Im Gegensatz dazu belegt die aktuelle Nutzererfahrung die Kraft der Einfachheit: 53 Prozent der bestehenden Solaranlagenbesitzer nannten die einfache, selbst durchführbare Installation als den entscheidenden Faktor bei ihrer Kaufentscheidung.