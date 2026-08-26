Eine Studie von Zendure zeigt
Vorschriften, Mietverträge und ein als kompliziert empfundener Installationsprozess bremsen die Verbreitung von Solarenergie
Für 53 % der aktiven Solarnutzer war die einfache Selbstinstallation der ausschlaggebende Kaufgrund, während falsche Vorstellungen bezüglich Vorschriften und Mietrechten 76 % der interessierten Verbraucher zurückhalten.
DÜSSELDORF, Deutschland, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- Deutsche Verbraucher sind an Solarenergie interessiert, doch die Angst vor Bürokratie und technischen Schwierigkeiten bremst weiterhin die breite Einführung. Laut einer neuen Studie von Zendure, einem weltweit führenden Anbieter von Plug-in-HEMS (Home Energy Management Systems), zeigen 76 Prozent der befragten Haushalte ohne Solaranlage starkes Interesse an privaten Solaranlagen. Allerdings halten sie praktische Alltagsbarrieren davon ab, den Schritt zu wagen: 29 Prozent der Mieter sind sich über ihre Installationsrechte unsicher, 27 Prozent fühlen sich von Vorschriften und Papierkram überfordert und 22 Prozent halten die Installation für zu kompliziert. Im Gegensatz dazu belegt die aktuelle Nutzererfahrung die Kraft der Einfachheit: 53 Prozent der bestehenden Solaranlagenbesitzer nannten die einfache, selbst durchführbare Installation als den entscheidenden Faktor bei ihrer Kaufentscheidung.
Die Ergebnisse verdeutlichen ein wachsendes Komplexitätsparadoxon für Mieter, Einsteiger und technisch weniger versierte Verbraucher, die sich mit der Produktauswahl, den rechtlichen Rahmenbedingungen und Kosten-Nutzen-Rechnungen auseinandersetzen müssen. Obwohl das Interesse offensichtlich ist – 17 Prozent der Nicht-Besitzer haben sich intensiv mit Solaranlagen beschäftigt und weitere 54 Prozent haben erste Recherchen durchgeführt –, fehlt den meisten Verbrauchern nach wie vor die gezielte Beratung, die erforderlich ist, um allgemeines Interesse in eine sichere Kaufentscheidung umzuwandeln.
Wahrnehmung vs. Realität: Zweifel hinsichtlich der Vorschriften halten an
Zu den größten Hindernissen zählen alltägliche rechtliche und praktische Fragen. Fast ein Drittel (29 Prozent) der Befragten ohne Solaranlage lebt in einer Mietwohnung und ist sich unsicher, ob die Installation einer Balkon- oder Steck-Solaranlage erlaubt ist. Darüber hinaus empfinden mehr als jeder Vierte (27 Prozent) die aktuellen Vorschriften, Genehmigungen und Registrierungsverfahren als unklar, während 22 Prozent durch die wahrgenommene technische Komplexität abgeschreckt werden.