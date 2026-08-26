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    Erste Gewinnmitnahmen

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    XRP und Bitcoin drehen nach Jahreshoch beim Fear&Greed-Index

    Die Krypto-Rallye trifft auf Widerstand. Nach dem Sprung in die Zone extremer Gier wächst am Markt die Sorge vor einem stärkeren Rücksetzer.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Rallye stößt auf erste Gewinnmitnahmen
    • Extreme Gier weckt Sorgen vor stärkerem Rücksetzer
    • Bitcoin und XRP gelten technisch als überkauft
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Erste Gewinnmitnahmen - XRP und Bitcoin drehen nach Jahreshoch beim Fear&Greed-Index
    Foto: Dall-E

    Die jüngste Rallye am Kryptomarkt bekommt am Mittwoch leichten Gegenwind. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage nutzen Anleger das erhöhte Preisniveau für erste Gewinnmitnahmen.

    XRP verliert 5,38 Prozent und fällt auf 1,44 US-Dollar. Auch Bitcoin kann sich dem Verkaufsdruck nicht entziehen. Die größte Kryptowährung gibt 2,1 Prozent auf 78.953 US-Dollar nach. Die Schwäche zieht sich durch den gesamten Kryptomarkt. Die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt um 2,07 Prozent auf 2,65 Billionen US-Dollar (Stand: 08:00 Uhr MESZ).

    Von Angst zu Gier in weniger als zwei Wochen

    Die Kursverluste treffen auf eine enorm schnelle Veränderung der Anlegerstimmung. Noch vor weniger als zwei Wochen dominierte am Kryptomarkt die Angst. Inzwischen ist die Risikobereitschaft regelrecht explodiert.

    Der Fear&Greed-FIndex von CoinMarketCap steht aktuell bei 81 Punkten und signalisiert damit extreme Gier. Zugleich markiert der Indikator den höchsten Stand des laufenden Jahres. Noch am 12. August hatte der Index bei lediglich 39 Punkten gelegen und sich damit im Bereich "Fear" befunden.

    Damit stieg der Index innerhalb von nur zwei Wochen um 42 Punkte und spiegelt die deutlich gestiegene Risikobereitschaft im Zuge der jüngsten Krypto-Rallye wider.

    Erinnerungen an den Milliarden-Crash

    Ein ähnlich hohes Stimmungsniveau wurde zuletzt Anfang Oktober 2025 erreicht. Wenige Tage später folgte ein heftiger Ausverkauf, bei dem innerhalb einer Sitzung gehebelte Krypto-Positionen im Volumen von 19 Milliarden US-Dollar liquidiert wurden.

    Bitcoin und XRP technisch deutlich überkauft

    Auch die Charttechnik mahnt bei Bitcoin und XRP zur Vorsicht. Der tägliche Relative-Stärke-Index von Bitcoin stieg zuletzt auf 82,44 Punkte, während der RSI von XRP bei 76,8 Punkten liegt. Werte oberhalb von 70 gelten üblicherweise als Hinweis auf einen überkauften Markt. Damit zeigen beide Kryptowährungen nach der jüngsten Rallye Anzeichen einer kurzfristigen Überhitzung.

    Jackson Hole wird zum nächsten Test

    Der Blick richtet sich nun auf die US-Geldpolitik. Heute stehen zunächst die BIP-Daten für das zweite Quartal auf der Agenda, bevor morgen die PCE-Inflationsdaten für Juli folgen. Noch wichtiger dürfte jedoch der Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole am Freitag werden.

    Investoren hoffen auf Hinweise zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ihren Leitzins im September bei 3,50 bis 3,75 Prozent belässt, derzeit auf 60 Prozent taxiert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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