AKTIE IM FOKUS
UBS bringt Gewinnmitnahmen bei SAP in Gang mit Abstufung
- SAP drohen nach starker Erholung Gewinnmitnahmen
- UBS stuft SAP wegen fragiler Stimmung auf Neutral
- Schleppende KI-Integration begrenzt Cloudumsätze
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Anstieg um fast die Hälfte binnen vier Wochen drohen bei SAP am Mittwoch weitere Gewinnmitnahmen. In den vergangenen beiden Handelstagen hatten die Titel schon etwas nachgegeben, doch nun könnte weitere Bewegung in die Korrektur kommen wegen einer aufgegebenen Kaufempfehlung der UBS. Im vorbörslichen Tradegate-Handel wurden die Titel des Softwareriesen 2,4 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt.
Die Sorge, dass KI für gestandene Softwarekonzerne wie SAP zu einer Bedrohung werden könnte, hatte die Aktien bis Juli schwer belastet. Darauf folgte dann zuletzt eine Erholung des Kurses um 48 Prozent, die nun offenbar an ihre Grenzen kommt. Der UBS-Experte Michael Briest schrieb, die Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil. Er senkte sein Votum auf "Neutral".
Laut Briest liefert SAP immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario. Er bevorzugt im Sektor die Aktien von Amadeus IT ./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 180,3 auf Tradegate (26. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 221,28 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -8,88 %/+19,46 % bedeutet.
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Heute rund 1/3 meiner Aktienposition rausgenommen mit rund 34 % Gewinn. Der Rest läuft weiter.
Wieso sollten die gleich laufen? Kyndryl macht dich mehr Infrastruktur und Beratung, SAP vorwiegend Software.