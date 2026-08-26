UBS stuft Argenx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 960 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" innerhalb der Branche. Wie sie am Dienstag schrieb, hält sie die Erfolgsstory trotz des inzwischen mehr als verdreifachten Aktienkurses in den vergangenen 5 Jahren noch lange nicht für auserzählt. Für das Flaggschiffmedikament Vyvgart sieht sie ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden Dollar. Mit der Plattformtechnologie komme man zudem weg von der hohen Abhängigkeit vom Erfolg von Vyvgart./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 900,8EUR auf Tradegate (26. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Xian Deng

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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