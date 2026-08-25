Starker Burggraben überzeugt Buffett!

Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal 2026 seine Beteiligung an Alphabet deutlich auf knapp 106 Millionen Aktien im Wert von rund 37,8 Milliarden US-Dollar ausgeweitet. Damit wurde Alphabet zur drittgrößten Aktienposition des Unternehmens, hinter Apple und American Express. Alphabet verfügt über einen außergewöhnlich starken Wettbewerbsvorteil (Burggraben), da es eine Reihe sehr profitabler Plattformen kontrolliert. So steht Alphabet hinter der Suchmaschine Google Search und ist führend bei den Werbeeinnahmen im Internet, was auch mit der Plattform YouTube zusammenhängt. Zudem stellt das Unternehmen das Betriebssystem Android bereit, das auf den meisten Smartphones weltweit verwendet wird. Ergänzt wird das Portfolio durch Google Cloud, Google Maps und den Play Store. Insbesondere die Bereiche Search und Werbung generieren erhebliche Cashflows.

Der steigende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google. Steigende Zinsen in den führenden Volkswirtschaften der USA und Europas begannen jedoch, den Kurs zu belasten. Dadurch fiel die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent. Die Erholung, die Anfang Februar 2023 einsetzte, führte den Kurs bis zum Jahreshoch von 208,70 US-Dollar am 4. Februar 2025. Nach einer weiteren Korrektur wurde dieses Niveau erst am 2. September 2025 wieder überschritten. Anschließend stieg die Aktie ohne größere Rückschläge auf einen Stand von 350,15 US-Dollar. Ein Einbruch bis zur 200-Tage-Linie Ende März 2026 war nur von kurzer Dauer. Der Kurs von Alphabet stieg von diesem Tiefpunkt binnen kurzer Zeit bis zum Allzeithoch von 404,47 US-Dollar am 18. Mai. Es ist nicht überraschend, dass der Kurs von diesem Niveau aus eine leichte Konsolidierung durchläuft. Der Aufwärtstrend scheint langfristig intakt zu bleiben, da der 200-Tage-Durchschnitt deutlich nach oben weist. Auch eine fundamentale Betrachtung anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) für 2026 zeigt, dass das Unternehmen mit einem Wert von 16,61 nicht mehr so teuer ist wie in den vergangenen zehn Jahren.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Alphabet hat sich im globalen Technologiesektor eine nahezu unangefochtene Spitzenposition erarbeitet, was auch Warren Buffett überzeugt hat. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV6RCT) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Alphabet Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,83 profitieren. Das Ziel sei bei 385,98 US-Dollar angenommen (11,26 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 314,11 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,10 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV6RCT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,47 – 7,48 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 256,20 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C KO-Schwelle: 256,20 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,16 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,26 Euro Hebel: 3,83 Kurschance: + 48 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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