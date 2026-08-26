Western Star legt durch Modellierung verdeckte Intrusivkörper und Strukturen für die Fluidführung in seinem Wolframdistrikt in Nevada frei

26. August 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich, die Ergebnisse einer dreidimensionalen geophysikalischen Inversion auf Distriktebene in seinen Wolframkonzessionsgebieten Rowland und White Star, die sich im Elko County im US-Bundesstaat Nevada befinden, zu veröffentlichen. Anhand der Modellierung wurden verdeckte und teils freiliegende Intrusivkörper im gesamten Distrikt definiert und das Netz aus Verwerfungen, von dem aus mineralisierende Fluide vermutlich in das Wolfram-Skarn-System hineingeleitet werden, genauer abgegrenzt. Besonders hervorzuheben ist, dass die hochgradigsten Gesteinsproben des Unternehmens – 4,02 % WO₃ bei Rowland und 3,00 % WO₃ bei White Star (Stand: 28. Juli 2026 ) – beide räumlich mit der Kontaktzone zwischen diesen modellierten Intrusivgesteinen und dem Karbonatwirtsgestein korrelieren. Die modellierte Intrusion reicht weit über den Randbereich der kartierten Ausbisse hinaus und eröffnet damit eine bedeutende neue Erkundungszone, die sich über beide Konzessionsgebiete erstreckt.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, meint dazu: „Das ist genau das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten. Anhand der Inversion wurden Intrusivkörper modelliert, die räumlich mit Zonen assoziiert sind, in denen wir Proben mit hohen Wolframwerten entnehmen konnten, und es wurden Verwerfungen kartiert, die unserer Ansicht nach die Fluide dorthin transportiert haben. Daraus ergibt sich die typische Wolfram-Skarn-Struktur, die wir nun dreidimensional im gesamten Distrikt visualisieren können. Noch positiver ist, dass die modellierten Intrusivkörper eine größere Ausdehnung haben als in den früheren Kartierungen ersichtlich. Das bedeutet, dass sich die Zone, aus der unsere besten Gesteinssplitterproben stammen, in Bereiche hinein erstreckt, die noch nicht erkundet wurden. Die Analyseergebnisse zu den geochemischen Phase-2-Bodenproben sollten in Kürze vorliegen und wir können diese anschließend in unsere Bohrlochplanung einfließen lassen.“

Wichtigste Fakten:

- Der Geologe Warren Hughes, P.Geo., ein Mitarbeiter der auf geophysikalische Modellierungen und Auswertungen spezialisierten Firma East Coast Consulting, hat eine dreidimensionale magnetische Inversion auf Distriktebene in den Konzessionsgebieten Rowland und White Star durchgeführt.

- Anhand der Modellierung wurden im gesamten Distrikt verdeckte und auch teilweise freiliegende Intrusivkörper abgegrenzt. Eine ursächliche Intrusion ist der essenzielle Bestandteil eines Wolfram-Skarn-Systems, und das modellierte Intrusivgestein erstreckt sich weit über die kartierten Ausbisse hinaus.

- Die hochgradigsten Gesteinssplitterproben des Unternehmens – 4,02 % WO₃ bei Rowland und 3,00 % WO₃ bei White Star – stehen beide in räumlichem Bezug zur Kontaktzone zwischen den modellierten Intrusivgesteinen und dem Karbonatwirtsgestein und grenzen unmittelbar an die vermuteten Strukturen.

- In zwei Hauptrichtungen – Nordost-Südwest und Nordwest-Südost – wurden auf rund 25 Kilometer Länge entsprechende Strukturen ermittelt. Diese Strukturen werden als Fluidkanäle gedeutet, die den Skarn gespeist haben; es handelt sich um den ersten flächendeckend kartierten strukturellen Rahmen in diesem Distrikt.

- Die modellierten magnetischen Domänen stehen in enger Verbindung zu den von Coats (1964) kartierten Einheiten. Die Inversion verleiht dieser Kartierung zusätzliche Tiefe und Kontinuität; die entsprechenden Ergebnisse werden in der nächsten Arbeitsphase zur Verfeinerung des Geomodells verwendet.

- Die Inversion ermöglicht die Erfassung der geologischen Besonderheiten unterhalb der ausgedehnten quartären Deckschichten an der östlichen Flanke des Distrikts und eröffnet damit einen Explorationsansatz für Bereiche, die an der Oberfläche weder kartiert noch beprobt werden können.

- Die geochemischen Ergebnisse der Bodenprobenahmen im Rahmen des Phase-2-Programms sollten in Kürze vorliegen und werden mit dem Inversionsmodell, dem strukturellen Rahmen und den Ergebnissen der geologischen Kartierung zusammengeführt, um Bohrziele definieren und priorisieren zu können.

Neuer geologischer & struktureller Rahmen für den konsolidierten Distrikt

Abbildung 1: Dreidimensionales Blockmodell zur magnetischen Suszeptibilität des Distrikts (MAG3D-Inversion, 25 m große Zellen. Konzessionsgrenzen und Gesteinssplitterproben mit ≥2 % WO₃ sind dargestellt. Raster: UTM NAD83, Zone 11N)

Das Wolfram-Skarn-Modell

Wolframführende Skarne entstehen dort, wo eine granitische Intrusion in eine Karbonatsequenz eindringt. Beim Abkühlen des Intrusivkörpers tritt metallhaltige hydrothermale Flüssigkeit (Fluid) aus, die mit dem umgebenden Kalkstein reagiert und das granatreiche Kalksilikatgestein Skarn oder Tactit bildet. In diesem Skarn lagert sich Scheelit, das wichtigste Wolframmineral, ab. Drei Komponenten müssen daher gleichzeitig vorhanden sein: eine Intrusion, die das System nährt; reaktive Karbonate als Wirtsgestein für Verdrängungsprozesse; und Strukturen, welche die Fluide dorthin kanalisieren, wo sie ihre Wirkung entfalten können.

Das Lagerstättenmodell, das in der Bewertung der Wolfram-Skarn-Ressourcen im Großen Becken durch den U.S. Geological Survey vorgestellt wurde (Lederer et al., 2021), veranschaulicht diese Konstellation deutlich. Skarn bildet sich sowohl in der Tiefe entlang der Flanken der Intrusion als auch in flacheren Bereichen, wo Fluide entlang von Verwerfungen und durchlässigen Horizonten ausgetreten sind. Für das Modell sind die durch Verwerfungen kanalisierten Fluide von zentraler Bedeutung: sie bestimmen, wo sich der erzreichste Skarn ausbildet.

Abbildung 2: Schematischer Querschnitt eines Wolfram-Skarn-Systems, wiedergegeben nach Lederer et al. (2021). Skarn entsteht dort, wo aus einem granitischen Pluton austretende Fluide mit Karbonatgesteinen reagieren; durch Verwerfungskanäle transportierte Fluide führen zur Ausbildung von Skarnen sowohl in der Tiefe entlang des Intrusionskontakts als auch in geringeren Tiefen.

Beide Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich genau innerhalb dieses modellierten Bereichs. Coats (1964) kartierte eine Quarzmonzonit-Intrusion, eine paläozoische Karbonatsequenz sowie den Skarn (Tactit), der sich an der Kontaktzone zwischen letzteren ausgebildet hat. Das Unternehmen konnte diese anhand der eigenen Feldbeobachtungen in der Zone, aus der die hochgradigen Proben stammen, bestätigen.

Entnahme hochgradiger Proben aus dem modellierten Intrusionskontakt

Als wichtigstes Resultat hat die Inversion eine Beziehung zwischen den modellierten Intrusivgesteinen und den vom Unternehmen analysierten Gesteinssplitterproben aufgezeigt. Bei Rowland befindet sich der Bereich, aus dem die Probe mit 4,02 % WO₃ stammt, direkt über dem kartierten Tactit, wo dieser an den modellierten Intrusivkörper angrenzt. Bei White Star ist die Probe mit 3,00 % WO₃ an derselben Stelle am selben Kontakt mit einem eigenständigen Intrusivkörper verortet. Beide befinden sich innerhalb oder unmittelbar neben den vermuteten Strukturkorridoren.

Der modellierte Intrusivkörper erstreckt sich deutlich über die kartierten Ausbisse hinaus, sodass der Erkundungsbereich nun wesentlich größer ist, als die kartierten geologischen Strukturen alleine vermuten ließen.

Abbildung 3: Magnetische Suszeptibilität, Tiefenschnitt auf 2.229 m Seehöhe (flach). Modellierte Intrusionsabgrenzungen (0,01 / 0,015 / 0,02 SI), magnetische Lineamente, Konzessionsgrenzen und Gesteinssplitterproben.

Abbildung 4: Tiefenschnitt auf 2.079 m Seehöhe (mittel)

Abbildung 5: Tiefenschnitt auf 1.730 m Seehöhe (tief). Erzkörper mit hoher Suszeptibilität werden als obere Ebenen verdeckter Intrusionsphasen gedeutet.

Verfeinerung des Geomodells

Die geologische Kartierung von Coats (1964), veröffentlicht als U.S. Geological Survey Bulletin 1141-M, war eine detailreiche Arbeit und gilt weiterhin als maßgebliche geologische Basiskarte für den Distrikt. Die mittels Inversion definierten magnetischen Domänen stehen in engem Zusammenhang mit den von Coats kartierten Einheiten, weshalb das Unternehmen auch beide Datensätze für relevant hält.

Die Inversion liefert die dritte Dimension und die Kontinuität unterhalb der Deckschichten. Sie zeigt, wie weit sich die Intrusivgesteine in der Tiefe ausdehnen, wo die Kontaktzone zwischen Intrusiv- und Karbonatgestein unterhalb der aus Hangrutschen, Moränen und Schmelzwässern gebildeten Ablagerungen aus dem Quartär verläuft, die einen Großteil der Ostflanke des Distrikts bedecken, und wie das tektonische Netzwerk beides durchschneidet. Das Unternehmen hat die Absicht, diese Erkenntnisse in der nächsten Arbeitsphase durch gezielte Vor-Ort-Kartierung direkt zur genaueren Darstellung der kartierten Geologie zu nutzen.

Nächste Schritte

Die geochemischen Ergebnisse der Bodenprobenahmen im Rahmen des Phase-2-Programms sollten in Kürze eintreffen. Sie werden mit dem dreidimensionalen Inversionsmodell, den ausgewerteten Strukturen und der geologischen Kartierung zusammengeführt, um ein einheitliches Zielfindungsmodell für das Gebiet zu erstellen. Anschließend werden Feldkartierungen und Probenahmen absolviert, um das Geomodell zu verfeinern. Die resultierenden Ziele werden dann nach Dringlichkeit gereiht, um das Bohrprogramm und das derzeit anhängige Genehmigungsverfahren zu unterstützen.

Erster Meilenstein wurde erreicht

Western Star gibt außerdem bekannt, dass der erste Leistungsmeilenstein im Rahmen der Optionsvereinbarung für das Wolframprojekt Rowland erreicht wurde (siehe Pressemitteilung vom 5. November 2025). Gemäß der Vereinbarung mit den Firmen NorthEx Capital Partners Inc. und 1249445 BC Ltd. musste das Unternehmen zum Erreichen des Meilensteins Nr. 1 (i) die Gesamtfläche der Projektkonzession um mindestens 30 % vergrößern und (ii) mindestens drei Gesteinssplitterproben mit einem WO₃-Gehalt von über 2,0 % ermitteln.

Beide Bedingungen wurden nicht nur erfüllt, sondern die erforderlichen Schwellenwerte wurden sogar deutlich überschritten. Wie bereits angekündigt (siehe Pressemitteilung vom 9. April 2026), erweiterte das Unternehmen das Konzessionsgebiet Rowland von ursprünglich zehn nicht patentierten Konzessionen (ca. 84 Hektar) auf die aktuelle Fläche von 221 Hektar; das entspricht einer Steigerung um rund 165 %. Die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Juli 2026 gemeldeten Gesteinssplitterproben beinhalten vier Proben aus Rowland mit einem WO₃-Gehalt von über 2,0 % WO₃: 4,02 % (RO-16-01), 2,69 % (RO-19-15), 2,56 % (RO-19-10) und 2,11 % WO₃ (RO-16-02).

Vorbehaltlich der Richtlinien der Canadian Securities Exchange wird das Unternehmen den Verkäufern 500.000 Stammaktien ausgeben. Der Wert dieser Aktien entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der zehn Tage unmittelbar vor dem Verifizierungsdatum.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jasper Mowatt, MIMMM und MAusIMM, einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC):

Die magnetische UAV-Vermessung wurde von AJ Mining LLC unter Verwendung einer DJI Matrice M300-Plattform durchgeführt, die mit einem GSMP-35U v8.0-Kaliumdampf-Magnetometer ausgestattet war und in einer nominalen Sensorhöhe von 70 Metern mit Geländeanpassung flog. Die Fluglinien verliefen in Ost-West-Richtung in Abständen von 25 bis 100 Metern, die je nach Topografie und Zielobjektdichte variierten, mit Verbindungslinien im Abstand von 400 Metern. Es wurden etwa 110 Linienkilometer über einer Fläche von etwa 3.000 Acres ausgewertet. Die Daten wurden vor Ort einer Qualitätsprüfung unterzogen und anhand von Basisstationsmessungen korrigiert, wobei Tages-, Verzögerungs- und Kurskorrekturen vorgenommen wurden. Die Datenverarbeitung, Nivellierung, Rasterung, dreidimensionale Inversion und Auswertung wurden von Warren Hughes, P.Geo., von East Coast Consulting unter Verwendung von Geosoft Oasis Montaj durchgeführt, wobei die Inversion nach Entfernung des regionalen Feldes mit dem MAG3D-Algorithmus bei einer Zellengröße von 50 Metern erfolgte. Die in dieser Pressemitteilung genannten Ergebnisse der Gesteins- und Schlitzprobenanalysen wurden vom Unternehmen bereits im Juli 2026 veröffentlicht. Alle Koordinaten sind im Koordinatensystem NAD83 UTM Zone 11N angegeben. Die magnetische Suszeptibilität ist eine physikalische Eigenschaft des Gesteins und stellt keine direkte Messung der Mineralisierung dar; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Interpretationen müssen durch Bohrungen bestätigt werden.

Quellenangaben

Coats, R.R., 1964. Geologie des Jarbidge-Karteneinzugsgebiets, Nevada–Idaho. U.S. Geological Survey Bulletin 1141-M, Karte 1, Maßstab 1:62.500.

Lederer, G.W., Solano, F., Coyan, J.A., Denton, K.M., Watts, K.E., Mercer, C.N., Bickerstaff, D.P. und Granitto, M., 2021. Bewertung der Wolfram-Skarn-Mineralressourcen in der Region des Great Basin im Westen Nevadas und im Osten Kaliforniens. Journal of Geochemical Exploration, doi:10.1016/j.gexplo.2020.106712.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

Weitere Informationen sowie die neue Investorenpräsentation des Unternehmens finden Sie unter www.westernstarresources.com. Die Website des Unternehmens ist die derzeitige offizielle Unternehmensseite.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President, CEO und Direktor

Western Star Resources Inc.

E-Mail: blake@acvc.vc

Tel.: 236-878-4938

1020 – 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen Explorationsaktivitäten; geplanten Bohrungen bei Eagle Point, Rowland, White Star oder anderen Liegenschaften des Unternehmens; dem Zeitplan und dem Erhalt von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; der Identifizierung, Priorisierung und Erprobung von Explorationszielen; der möglichen Erstellung von Mineralressourcenschätzungen; der potenziellen Größe, Kontinuität, dem Gehalt oder der wirtschaftlichen Bedeutung der Mineralisierung; möglichen Anträgen auf staatliche Zuschüsse bzw. deren Erhalt, Finanzierungen, Kostenteilnahmen oder anderer Unterstützung; die Strategie des Unternehmens im Bereich kritischer Minerale; sowie die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Explorationsprogramme wie erwartet verlaufen, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Finanzmittel beschafft werden, dass die Exploration zur Entdeckung oder Abgrenzung einer Mineralressource führt, dass eine Mineralressourcenschätzung fertiggestellt wird oder dass das Unternehmen Anspruch auf staatliche Fördermittel hat oder diese erhält.

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